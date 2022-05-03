Часть жителей Ленинского района 4 мая останутся без горячей воды и отопления

4 мая часть жителей Ленинского района Барнаула останутся без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Ограничение будет действовать с 9 часов утра до 17 часов.

«В это время специалисты введут в работу новый участок тепломагистрали на ул. Георгия Исакова и демонтируют временные трубопроводы, по которым ресурс поступал во время ремонта основной теплосети», — пояснили энергетики.

Всего под ограничение подачи ресурса попадут 37 жилых домов, 3 детских сада, школа и 5 административных зданий.

С полным списком адресов, которые попадут под отключение, можно ознакомиться в документе, опубликованном ниже.

Напомним, глава Барнаула Вячеслав Франк подписал распоряжение, согласно которому отопительный сезон в городе закончится 4 мая.