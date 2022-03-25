«ФАС хочет сказать, что всё хорошо?» Жительница Барнаула возмутилась ценами на товары в магазине

Жительница Барнаула сходила в магазин за покупками и возмутилась тем, как выросли цены. Своё негодование она высказала в сообществе «В курсе 22».

На глаза горожанке попалась коробка конфет Ferrero Rocher стоимостью 868 рублей. Женщина предположила, что их везли из Германии или Италии, чтобы продавать за такую цену. Рядом она увидела коробку отечественных конфет за 701 рубль. Найти оправдание росту цен на них женщина не смогла.

«Дата изготовления — август прошлого года, то есть на прошлогодние конфеты, срок годности которых истечёт уже через пару месяцев, у нас ценник вырос так же как доллар? И ФАС хочет сказать, что всё хорошо? Всё замечательно?» — возмутилась женщина.

Она также показала коробку конфет, которая без скидки стоит 1214 рублей.

Отдельно внимание женщины привлёк прошлогодний сахар за 88 рублей и стандартная пачка гречки за 204 рубля 90 копеек.