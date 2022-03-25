Томенко встретился с замкомандующего 15-й армией ВКС особого назначения генерал-майором Калютой

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с заместителем командующего 15-й армией ВКС особого назначения генерал-майором Андреем Калютой. Как сообщает пресс-служба правительства региона, генерал-майор прибыл в Алтайский край для участия в торжественном мероприятии — вручении боевого знамени нового образца отдельному радиотехническому центру, войсковой части 84686.

«Хочу выразить благодарность за взаимодействие с нашими командирами и оказание им всяческой помощи. Они докладывают мне, что по всем вопросам, с которыми обращаются в правительство края, всегда находят взаимопонимание и достигается определённый результат», — отметил Андрей Калюта и пригласил руководство на церемонию передачи знамени.

Виктор Томенко отметил, что мероприятие является очень значимым для жителей Алтайского края.

«Это очень ценно, особенно в нынешнее время, когда требуется поддержание нашей сплоченности и духа. В целом хочу сказать, что нам в Алтайском крае удалось выстроить систему поддержки и совместной работы с командирами войсковых частей ВКС России. Мы взаимодействуем по таким важным направлениям, как патриотическое воспитание детей и молодёжи, вместе работаем по линии образования, социальной деятельности. Мы этим очень дорожим, и постараемся и дальше поддерживать всю систему наших взаимоотношений», — подчеркнул губернатор края.

Участие во встрече также приняли заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь, командир войсковой части 84686 главного центра предупреждения о ракетном нападении полковник Александр Яковченко.