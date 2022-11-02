Медведев: мораторий на смертную казнь в России в случае необходимости можно преодолеть

Мораторий на смертную казнь в России в случае необходимости можно преодолеть при изменении правовых позиций Конституционного суда. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — написал он.

Медведев отметил, что действующий в России мораторий на высшую меру наказания является гуманным, при этом напомнив, что во всех крупнейшие ядерных странах смертная казнь продолжает применяться.

Тем временем председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в своем Telegram-канале заявил, что Конституционный суд (КС) России отстаивает позицию невозврата к смертной казни в РФ при действующей Конституции.