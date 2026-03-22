Диетолог назвала три фрукта, которые помогут восполнить витамины весной

Цитрусовые и киви — главные источники витамина С и калия

22 марта 2026, 18:02, ИА Амител

Фрукты. Овощи / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Весной организм часто сигнализирует о дефиците витаминов снижением энергии. Диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru рассказала, какие фрукты стоит добавить в рацион в этот период.

По словам специалиста, весной особенно полезны цитрусовые — апельсины и грейпфруты — а также киви. Они богаты витамином С и калием. Однако при повышенной кислотности желудка их употребление стоит ограничить.

Эксперт предупредила, что переизбыток витаминов из добавок может навредить здоровью. Принимать их следует только при подтвержденной нехватке, которую выявляют врачи после анализов.

Помимо цитрусовых и киви, специалисты рекомендуют добавить в весенний рацион яблоки — они богаты пектином и калием.