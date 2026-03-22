Такой день. Самозапрет на покупки на маркетплейсах и продовольственные ярмарки

О главных событиях за 22 марта

22 марта 2026, 23:03, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Минпросвещения разработало новый образовательный стандарт для учеников 10–11-х классов. Теперь старшеклассники смогут либо не выбирать профильные предметы и изучать все на базовом уровне, либо углубленно заниматься отдельными дисциплинами в специализированных классах — медицинских, инженерных, судостроительных, лингвистических и других.

В субботу, 21 марта, в Барнауле прошли продовольственные ярмарки на шести площадках. Покупатели потратили на продукцию 11,1 млн рублей. В мэрии отметили, что цены на ярмарках в среднем на 25% ниже, чем в торговых сетях, и на 23% ниже, чем на постоянно действующих городских ярмарках.

Депутаты Госдумы предложили ввести опцию добровольного самозапрета на покупки в онлайн-магазинах. По мнению авторов инициативы, нововведение позволит уберечь граждан от излишних трат. Речь идет о психологически неустойчивых людях, которые совершают импульсивные покупки, а потом жалеют о потерянных деньгах.