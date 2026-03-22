В Алтайском крае в последние дни марта столбики термометров поднимутся до +12 градусов

В ночь на 27 и 29 марта будет плюсовая температура

22 марта 2026, 19:02, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае ожидается постепенное потепление. По данным регионального Гидрометцентра, в ближайшие три дня дневная температура составит от +1 до +6 градусов, местами возможны осадки и гололед.

В понедельник, 23 марта, днем будет +1…+6 градусов, в Барнауле +1…+3, преимущественно без осадков, утром возможен туман.

24 марта — 0…+5, небольшой, по югу и востоку умеренный снег, мокрый снег и гололедица. В краевой столице +2…+4 градуса, снегопад в первой половине дня.

25 марта — 0…+5, по предгорьям до +10, без осадков. В Барнауле +3…+5.

По данным Gismeteo, дневная температура начнет расти со среды.

К воскресенью, 29 марта, воздух прогреется до +12 градусов, а в ночь на 27 и 29 марта будет плюсовая температура.