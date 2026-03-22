Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля
Индексация затронет более 4,3 млн получателей — пенсионеров по старости, инвалидности и потере кормильца
22 марта 2026, 18:30, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России вырастут на 6,8%. Об этом "Ленте.ру" сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, повышение затронет более 4,3 млн получателей. Социальные пенсии делятся на три категории: по старости, по инвалидности и по потере кормильца.
Социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже страховой — тем, кто не смог накопить достаточный страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты.
19:26:24 22-03-2026
При "коммуняках" периодически "милостыню с барского плеча" пенсионерам не швыряли, ибо не было роста цен и нечего было "индексировать"! При буржуйских же "меценатах" подачки стали кичливым и ежегодным "подарком", однако систематически отстают от галопа инфляции!
08:46:29 23-03-2026
Гость (19:26:24 22-03-2026) При "коммуняках" периодически "милостыню с барского плеча" п... Помните как в старых фильмах про царя? Царь опосля молебны выходит с церкви на крыльцо и торжественно медные пятаки в толку кидает. А холопы радостные копошатся в грязи, подбирают медяки и царя-батюшку славят. И все радуются.
Скрепно.