Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля

Индексация затронет более 4,3 млн получателей — пенсионеров по старости, инвалидности и потере кормильца

22 марта 2026, 18:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России вырастут на 6,8%. Об этом "Ленте.ру" сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, повышение затронет более 4,3 млн получателей. Социальные пенсии делятся на три категории: по старости, по инвалидности и по потере кормильца.

Социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже страховой — тем, кто не смог накопить достаточный страховой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты.