В Алтайском крае спасают рыбу от гибели из-за нехватки кислорода
Специалисты делают проруби, расчищают снег и проводят аэрацию с помощью компрессоров
22 марта 2026, 20:05, ИА Амител
Противозаморные мероприятия / Фото: minprirody.alregn.ru
В Алтайском крае продолжаются работы по спасению рыбы от нехватки кислорода. Как сообщили в региональном Минприроды, в феврале — марте из-за толстого слоя льда в воде снижается содержание кислорода, что создает угрозу массовой гибели обитателей водоемов.
Чтобы предотвратить заморы, специалисты делают проруби и лунки, расчищают лед от снега, а также проводят интенсивную аэрацию с помощью помп, воздушных компрессоров и насосов.
В 2026 году противозаморные мероприятия организованы на 121 рыболовном и рыбоводном участке Алтайского края. Пользователи затратили на эти работы около 5 млн рублей.
