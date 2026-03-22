Иеромонах рассказал, как часто нужно посещать могилы умерших
Традиционно рекомендуется посещать кладбище около десяти раз в год
22 марта 2026, 17:00, ИА Амител
Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в беседе с aif.ru объяснил, как часто следует посещать могилы умерших родственников. По его словам, скорбеть можно сколько угодно, но после 40-го дня с момента похорон не стоит зацикливаться на своих переживаниях.
Традиционно священники советуют посещать кладбище около десяти раз в год. В эти дни входят дни рождения и смерти человека, а также установленные родительские субботы.
Психологи, в свою очередь, предостерегают от слишком частых визитов на могилы — это может негативно влиять на состояние человека, возвращая его к тяжелым воспоминаниям.
17:19:24 22-03-2026
Дай попу громкоговоритель наговорит всякую чертовщину. - "Библия описывает смерть как состояние полного бесчувствия, часто сравнивая её со глубоким сном, где умершие ничего не знают, не чувствуют и не имеют планов. Смерть — это возврат в прах земной (Екклесиаст 3:20), но при этом для верующих существует надежда на воскресение и вечную жизнь через Христа"
18:26:59 22-03-2026
соглашусь с РПЦ в этом вопросе.
и добавлю, что шутить с мертвыми не нужно.
есть дни, в нихи ходите - этого достаточно.
а бегать по настроению. не нужно.
как говорится: если долго смотреть в пропасть, то из нее кто-то начинает смотреть на вас, в ответ
11:08:16 23-03-2026
Гость (18:26:59 22-03-2026) соглашусь с РПЦ в этом вопросе.и добавлю, что шутить с м... Как можно шутить с мертвыми? Они же мертвые!
18:40:12 22-03-2026
Знакомый свидетель Иеговы показал семь текстов в библии где сказано-душа умирает вместе с телом... (свидетели Иеговы-изучающие библию)
09:12:25 23-03-2026
...... (18:40:12 22-03-2026) Знакомый свидетель Иеговы показал семь текстов в библии где ... Он не мог читать библию.У нас ходит четверокнижие,а это не библия.Дремучесть зашкаливает.Собственно мало кто знает,что из себя представляет библия,баба золотая.
18:48:36 22-03-2026
Как нет никого из родившихся, кто раньше или позже не умер бы, так нет ни одного умершего, кому не пришлось бы родиться вновь. Т.н. "смерть" есть всего лишь переход от одной формы жизни к другой, определяемой созданной кармой усопшего!
20:39:32 22-03-2026
Гость (18:48:36 22-03-2026) Как нет никого из родившихся, кто раньше или позже не умер б... гость, не будь самодельным фантастом.
06:29:39 23-03-2026
Гость (20:39:32 22-03-2026) гость, не будь самодельным фантастом.... Кто-то запретил? Всё решит поединок!
08:47:58 23-03-2026
У меня дед похоронен в Москве на воинском кладбище. Кто мне командировку 10 раз в год выпишет или отпуск предоставит?
09:15:20 23-03-2026
Мы все умрем.Потому и есть сорок сороков,данные нам для понятия.
10:40:47 23-03-2026
Гость (09:15:20 23-03-2026) Мы все умрем.Потому и есть сорок сороков,данные нам для поня... сорок сороков это 1600.
11:15:22 23-03-2026
меня пожалуйста сожгите, пепел в мешочек и развейте над рекой. Не надо ни могилы, ни плит и ходить ко мне тоже не нужно.