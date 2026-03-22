Иеромонах рассказал, как часто нужно посещать могилы умерших

Традиционно рекомендуется посещать кладбище около десяти раз в год

22 марта 2026, 17:00, ИА Амител

Храм, церковные свечи / Фото: amic.ru

Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) в беседе с aif.ru объяснил, как часто следует посещать могилы умерших родственников. По его словам, скорбеть можно сколько угодно, но после 40-го дня с момента похорон не стоит зацикливаться на своих переживаниях.

Традиционно священники советуют посещать кладбище около десяти раз в год. В эти дни входят дни рождения и смерти человека, а также установленные родительские субботы.

Психологи, в свою очередь, предостерегают от слишком частых визитов на могилы — это может негативно влиять на состояние человека, возвращая его к тяжелым воспоминаниям.