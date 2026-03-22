Мужчина украл телевизор у знакомой, помогая ей с переездом
Ущерб составил 10 тысяч рублей
22 марта 2026, 21:03, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Самарской области мужчина пришел помочь знакомой с переездом и украл у нее телевизор. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, женщина собирала вещи и попросила знакомого донести телевизор до подъезда. Злоумышленник скрылся с техникой. Ущерб оценили в 10 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к двум годам принудительных работ.
