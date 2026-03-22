В Барнауле водитель врезался в пять припаркованных машин и скрылся

По неподтвержденным данным, нарушителя задержали после еще одного ДТП — он врезался в гараж

22 марта 2026, 16:30, ИА Амител

Поврежденные авто / Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

В Барнауле водитель повредил несколько припаркованных автомобилей и попытался скрыться. Об этом сообщает "В курсе 22".

Ночью 22 марта на Павловском тракте неизвестный на темной машине врезался в пять припаркованных автомобилей, после чего уехал. Жители соседнего дома успели снять происшествие на видео.

По неподтвержденным данным, водителя все же задержали — якобы после того, как он совершил еще одно ДТП, врезавшись в гараж.