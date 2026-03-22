В Барнауле водитель врезался в пять припаркованных машин и скрылся
По неподтвержденным данным, нарушителя задержали после еще одного ДТП — он врезался в гараж
22 марта 2026, 16:30, ИА Амител
Поврежденные авто / Фото: Telegram-канал "В курсе 22"
В Барнауле водитель повредил несколько припаркованных автомобилей и попытался скрыться. Об этом сообщает "В курсе 22".
Ночью 22 марта на Павловском тракте неизвестный на темной машине врезался в пять припаркованных автомобилей, после чего уехал. Жители соседнего дома успели снять происшествие на видео.
По неподтвержденным данным, водителя все же задержали — якобы после того, как он совершил еще одно ДТП, врезавшись в гараж.
16:50:30 22-03-2026
Во как...
17:20:06 22-03-2026
Может жена рожала, торопился в род дом , а все как всегда подумали что опять пьяный был
18:42:24 22-03-2026
И ни чего вы ему ни сделаете он же личность. Его даже оскорблять нельзя
А в старые, добрые 90е уже бы бегал продавал свою квартирку и почку , чтобы расситаться с пострадавшими и отдать % решалам...
21:56:27 22-03-2026
Гость (18:42:24 22-03-2026) И ни чего вы ему ни сделаете он же личность. Его даже оскор... Подобные "личности" ездят бухими по городу,без осаго,без много чего ещё попутно нарушая всё что можно. Штрафы смешные,экипажей мало. А местная гопота предупреждает таких о засадах гайцов в гисе и фарами. Воет когда повышают штрафы. Потом правда удивляются когда личность в них въезжает и проклинают тех же гайцов
10:02:25 23-03-2026
Гость (18:42:24 22-03-2026) А в старые, добрые 90е уже бы бегал продавал свою квартирку и почку в старые добры 90-е эти пятеро скидывались бы ему тачку ремонтировать, т.к. оказались бы виноватыми
23:17:17 22-03-2026
Видео крутое , прям засмотрелся
09:12:12 23-03-2026
Нормальный страйк