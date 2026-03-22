В Петербурге произошел массовый сбой мобильного интернета
Работают только приложения из "белого списка"
22 марта 2026, 20:41, ИА Амител
Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
22 марта жители Санкт-Петербурга столкнулись с масштабными проблемами в работе мобильного интернета. По данным портала Downdetector, всплеск жалоб начался днем.
Пользователи сообщают, что доступ к Сети сильно ограничен: работают лишь некоторые социальные сети и браузер "Яндекс".
Большинство ресурсов, включая популярные мессенджеры и новостные сайты, недоступны. Особую тревогу вызывает невозможность воспользоваться двумя банковскими приложениями.
20:46:32 22-03-2026
И кто же это виноват???
Стесняюсь спросить
12:16:06 23-03-2026
Гость (20:46:32 22-03-2026) И кто же это виноват???Стесняюсь спросить... Может обстановка?
21:33:52 22-03-2026
Ведь с утра были об этом предупреждения из-за беспилотной опасности.
2 беспилотника уже сбиты над областью.
22:37:35 22-03-2026
Что значит сбой? Редакция, называйте вещи своими именами: власть отключила мобильный интернет. Сбой бывает из-за ветра или снегопада.
00:24:07 23-03-2026
а ч Москвой-то что? нереально работать, исчезли все в 15 часов и привет
08:44:04 23-03-2026
Надо же, трагедия какая. С исчезновением интернета жизнь заканчивается?
10:38:45 23-03-2026
[Чучмек (08:44:04 23-03-2026): Надо же, трагедия какая. С исчезновением интернета жизнь зак...].
Вы знаете, если у вас 100% вашей работы, которой вы себе на хлеб и чай зарабатываете через интернет, а все ваши родственники и друзья далеко, и интернет — это единственное средство связи с ними, то, знаете, да, заканчивается. Это уж я в пример не беру людей с ограничениями здоровья, которые только и могут, что через интернет трудиться, ибо на пенсию не проживешь, и общение с родными и друзьями — это только интернет, а в виду особенностей здоровья даже банальный заказ продуктов и лекарств — это тоже интернет.
Делаем вывод: для вас, может, не закончилась, если вы в интернет заходите только погоду посмотреть, а для кого-то и закончилось. Не ровняйте всех по себе.
08:46:19 23-03-2026
Питер теперь со всей страной!
14:18:38 23-03-2026
Чучмек (08:44:04 23-03-2026) Надо же, трагедия какая. С исчезновением интернета жизнь зак... Добрый день!
Да, заканчивается, т.к. лично мне, например, вчера вечером в магазине у меня была с собой карта одного банка и на ней не хватало денег, т.к. деньги лежали на карте другого банка. И в приложение другого банка было не зайти и не сделать перевод, и я остался без продуктов и без ужина соответственно
Сегодня не работает телеграм, а из круга с лиц с которыми есть общение никого в максе, например, нет, поэтому макс бесполезен, остаются только смс как раньше, что очень неудобно
Просто даже не погуглить что такое ферментирование, не купить билет на концерт, не посмотреть видео на ютуб как смазывать петли на автомобиле, и еще кучу всего
Интернет очень необходим, интернет - это развитие, это единение
16:05:02 23-03-2026
Гость (14:18:38 23-03-2026) Добрый день!Да, заканчивается, т.к. лично мне, например,... Ну это ты сам виноват, что выбрал друзей, которых нет в Максе. Естественный отбор...