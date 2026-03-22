В Петербурге произошел массовый сбой мобильного интернета

Работают только приложения из "белого списка"

22 марта 2026, 20:41, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

22 марта жители Санкт-Петербурга столкнулись с масштабными проблемами в работе мобильного интернета. По данным портала Downdetector, всплеск жалоб начался днем.

Пользователи сообщают, что доступ к Сети сильно ограничен: работают лишь некоторые социальные сети и браузер "Яндекс".

Большинство ресурсов, включая популярные мессенджеры и новостные сайты, недоступны. Особую тревогу вызывает невозможность воспользоваться двумя банковскими приложениями.