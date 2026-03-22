В Рубцовске водители маршруток заставляют детей платить за проезд несколько раз
Школьники несколько раз платят за проезд, а водители утверждают, что деньги не пришли
22 марта 2026, 22:03, ИА Амител
В Рубцовске родители бьют тревогу из-за участившихся случаев обмана детей в маршрутках. Один из горожан рассказал, что его ребенок уже в третий раз попадает в ситуацию, когда водитель утверждает, что оплата картой "не прошла", и требует повторно провести платеж, сообщает "Инцидент Рубцовск".
В результате деньги списываются несколько раз. В последнем случае с карты школьника дважды сняли по 50 рублей, а третья попытка не удалась из-за нехватки средств. Подобные истории, как выяснилось, не единичны — другие родители подтверждают аналогичные случаи.
Возмущенные взрослые уверены, что водители сознательно пользуются доверчивостью детей и наживаются на них. Теперь они намерены фиксировать номера маршрутов и транспортных средств, чтобы добиваться разбирательств.
«Выписки по счету есть, камеры в маршрутках тоже — доказать такие махинации будет несложно», — считают родители.
22:25:35 22-03-2026
А сколько вони поднялось в комментах, когда простые пацаны таких водятлов жизни учили...
23:52:18 22-03-2026
07:48:31 23-03-2026
Стольник на проезд в карман тяжело положить? Вот и страдайте! Страдальцы.
Это компенсация за то, как те же школьники скриншот старого перевода показывали, не оплатив проезда. Не водила, если что!
10:21:06 23-03-2026
Гость (07:48:31 23-03-2026) Стольник на проезд в карман тяжело положить? Вот и страдайте... Неадекватный? При чем здесь те кто не платят и те кто платят платеж проходят? С какого перепугу все должны стольники возить для хамов водителей?? Если к Вам постучатся правоохранители и на полном серьезе предъявят обвинение за грабеж, который совершил вот прям Ваш ровесник, но его не нашли, но всех устроит, что за него отсидите Вы, с таким же энтузиазмом "компенсацию" поедите отсиживать? Не езжу общественным транспортом, ели что)))
11:53:15 23-03-2026
Гость (07:48:31 23-03-2026) Стольник на проезд в карман тяжело положить? Вот и страдайте... Скволыга. Они же дети!
14:51:11 23-03-2026
Наверное, это компенсация за тех онижедеточек, что с картами в стоп листе и без налички ездят))
20:13:12 23-03-2026
есть у этих ребятишек ОТЦЫ? ну, мужики, вы чо. понятно что гоп-стоп в Рубце дело привычное, но всетаки ткут дети, не по-понятию работают водилы