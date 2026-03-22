В Рубцовске водители маршруток заставляют детей платить за проезд несколько раз

Школьники несколько раз платят за проезд, а водители утверждают, что деньги не пришли

22 марта 2026, 22:03, ИА Амител

Маршрутка в городе / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Рубцовске родители бьют тревогу из-за участившихся случаев обмана детей в маршрутках. Один из горожан рассказал, что его ребенок уже в третий раз попадает в ситуацию, когда водитель утверждает, что оплата картой "не прошла", и требует повторно провести платеж, сообщает "Инцидент Рубцовск".

В результате деньги списываются несколько раз. В последнем случае с карты школьника дважды сняли по 50 рублей, а третья попытка не удалась из-за нехватки средств. Подобные истории, как выяснилось, не единичны — другие родители подтверждают аналогичные случаи.

Возмущенные взрослые уверены, что водители сознательно пользуются доверчивостью детей и наживаются на них. Теперь они намерены фиксировать номера маршрутов и транспортных средств, чтобы добиваться разбирательств.