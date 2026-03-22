Врач объяснила, как отличить аллергию от ОРВИ

Зуд, симметричное поражение органов, отсутствие температуры и прозрачные выделения указывают на аллергический процесс

22 марта 2026, 17:29, ИА Амител

Многие годами лечат "сезонные ОРВИ", не подозревая, что страдают от аллергии. Это приводит к прогрессированию болезни и риску развития бронхиальной астмы, предупредила "Газету.ру" врач аллерголог-иммунолог Ирина Манина.

Главное различие — в ощущениях. При ОРВИ ведущий симптом — боль и жжение, при аллергии — зуд. Аллергики часто "цокают" языком, пытаясь почесать заднюю стенку глотки.

Температура при аллергии практически не поднимается выше 37,5 градуса. Вместо ломоты — слабость, вялость и сильная отечность лица.

Выделения при аллергии всегда остаются прозрачными. При простуде насморк начинается с жидких выделений, но заканчивается желтым, зеленым или серым отделяемым. Кашель при аллергии — влажный с прозрачной мокротой, при бронхите мокрота быстро становится густой и цветной.

Аллергия всегда симметрична: поражаются оба глаза, обе половины носа, оба уха. Простуда может ударить локально — один глаз, одна миндалина, одно ухо.

Простуда проходит за пять-семь дней. Если насморк или кашель не проходят две-три недели, а противовирусные не помогают — это повод обратиться к аллергологу.

Самый простой тест: принять антигистаминную таблетку. Если симптомы зуда и слезотечения начнут уходить — причина в аллергии. При ОРВИ эффекта не будет. Перед применением любых лекарств необходима консультация врача.

Без адекватной терапии аллергический насморк может перерасти в бронхиальную астму. Самолечение опасно: иммунные нарушения прогрессируют очень быстро.