Медведев заявил, что многим иностранным фирмам будет трудно вернуться в Россию из-за импортозамещения

Часть иностранных компаний, которые поспешили покинуть Россию во исполнение «адских санкций», похоже, передумали, потому что прибыль для них важнее политических лозунгов. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, желание вновь открыть свои магазины в России выражают многие производители.

При этом «особенно страшно» им становится от перспективы параллельного импорта, «когда можно купить все, что хочешь, но мимо официальных дистрибьюторов». Кроме того, вернуться в Россию многим фирмам будет трудно, так как отечественный бизнес готов наладить полноценное импортозамещение, добавил Медведев.

Он подчеркнул, что «гостей мы не гнали, будем рады их возвращению», но они должны помнить, что незаменимых нет.

«Гостей мы не гнали, будем рады их возвращению. Иногда они и правда возвращаются. Но урок они должны извлечь самый серьёзный — надо уважать наши правила и принципы. И ещё помнить — незаменимых нет», — заключил он.