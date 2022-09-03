Вячеслав Франк поблагодарил жителей Барнаула за работу на благо города

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей краевой столицы с Днём города. Поздравительную телеграмму опубликовали на официальном сайте мэрии.

«Дорогие жители Барнаула! Поздравляю вас с днём рождения любимого города!

Для каждого из нас краевая столица — это родной дом, место, где мы работаем и отдыхаем, стремимся к лучшему и осуществляем свои мечты, обретаем семейное счастье и радуемся рождению детей, их успехам. Какими бы разными мы ни были, нас объединяет любовь к родному городу, участие в его судьбе.

Благодаря нашим общим усилиям город растёт и преображается: развиваются новые кварталы, возводятся современные школы, детские сады и поликлиники, осуществляются масштабные проекты по благоустройству уютных уголков нашего города. Мы свято чтим традиции, отдаём дань памяти нашим предкам. В этом году торжественно откроем стелу «Барнаул — город трудовой доблести». Это почётное звание — символ подвига тружеников тыла — мы продолжим нести с честью.

Спасибо вам, дорогие барнаульцы, за вашу заботу о Барнауле, целеустремлённость и готовность трудиться на его благо. Уверен, вместе мы реализуем все намеченные планы. От всей души желаю вам счастья, здоровья, мира и успехов во всех начинаниях!"

Ранее поздравительную речь жителям города направили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко.