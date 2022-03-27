Мошенники стали пользоваться дефицитом некоторых товаров, для того чтобы выманивать деньги у россиян

Мошенники стали использовать новый предлог для выманивания денег у россиян. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев.

По его словам, злоумышленники начали пользоваться тем, что в результате санкций в России возник дефицит некоторых товаров. Мошенники используют панические настроения в обществе, чтобы обмануть уязвимых людей.

«В переписке и телефонных разговорах мошенники нередко представляются представителями органов власти, предпринимателями, дилерами известных брендов», — пояснил Дмитриев.

Он добавил, что злоумышленники могут предлагать жертве перейти на сайт, чтобы ознакомиться с несуществующим ассортиментом товаров, а после перехода по их ссылкам люди начинают терять деньги.

Также злоумышленники могут предлагать россиянам «льготные кредиты» или вклады под большие проценты.