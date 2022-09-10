На трассе в Алтайском крае образовалась пробка из-за крестного хода

Пробка из-за крестного хода образовалась на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

В социальных сетях водители показали, как люди следуют прямо по проезжей части на заринской трассе, перекрывая одну полосу движения.

Верующих сопровождает автомобиль ГИБДД.

В комментариях под постом пользователи отметили, что идти по проезжей части опасно, поскольку водитель может не успеть остановиться, что приведёт к печальным последствиям.