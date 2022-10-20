Нет «резиновым» квартирам. Почему закон запретил делить жильё на доли менее 6 кв. м и что теперь делать?

Последние события отодвинули на второй план важные законодательные инициативы, которые вошли в нашу жизнь и серьёзным образом повлияют на неё в будущем. Так, с 1 сентября 2022 года запрещается дробить жильё так, чтобы на одного человека приходилось меньше 6 кв. м. Нововведение направлено на борьбу с «резиновыми» квартирами и рейдерскими захватами помещений.

Как было раньше?

А раньше благодаря бреши в законе нередко возникали следующие схемы: после получения микродоли недобросовестные собственники вселяли в квартиру «профессиональных выживал», которые невыносимым соседством вынуждали других жильцов продавать свои доли на невыгодных условиях. Недобросовестным дельцам таким образом по «кусочкам» удавалось скупить целую квартиру.

Сделки с долями, в том числе дарение и купля-продажа, подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Однако ранее закон не ограничивал площадь долей, поэтому в квартире на совершенно легальных условиях можно было приобрести несколько квадратных сантиметров.

Что изменилось в законе?

Сейчас законодательно установлено, что для каждого владельца доля не может быть менее 6 кв. метров. Нарушение этого условия — повод для отказа в нотариально удостоверенной сделке.

Однако исключение всё же осталось, доли менее 6 квадратных метров могут появляться, если право общей долевой собственности возникает в силу закона. Например, если жилое помещение получено новыми собственниками по наследству или в ходе приватизации.

Наглядный пример. Обычная однокомнатная «хрущёвка» в Барнауле 36 кв. м делится между четырьмя наследниками. Как правило, разделу подлежит одна часть квартиры, так как вторая является обязательной супружеской долей. В этом случае речь идёт о 18 кв. м, которые делят четверо человек. На каждого приходится по 4,5 квадратного метра, это не соответствует установленному законом минимуму. Выдаст ли нотариус свидетельство о право на наследство на 4,5 кв. м и что же делать дальше добросовестным собственникам? На эти вопросы amic.ru ответил нотариус Заринска, председатель Методической комиссии Алтайской краевой нотариальной палаты Наталия Михайлец.

«Ограничений для наследования доли, составляющей менее 6 квадратных метров, нет, и нотариус в подобной ситуации выдаст свидетельство о праве на наследство. Однако в дальнейшем продать такую долю любому третьему лицу уже не получится», — пояснила Михайлец.

По словам нотариуса, решением для наследников и добросовестных приобретателей станет сделка с другими наследниками или собственниками, в результате которой увеличится размер доли. Вариантом может стать продажа всеми участниками долевой собственности своих долей третьему лицу. Главное, чтобы у покупателя в итоге оказалось более 6 кв. м.

«В любом случае я бы хотела акцентировать внимание на том, что сделки с долями носят обязательную нотариальную форму и нотариус предложит законный вариант решения вопроса. Нотариус — юрист и профессиональный специалист рынка недвижимости, обращение к которому поможет избежать проблем с недвижимостью», — подчеркнула эксперт.