«По цене квартиры». В Барнауле выставили на продажу коттедж с панорамным видом на Обь за 13,7 млн рублей
В доме есть просторная кухня-гостиная, гостевая, два санузла, гардеробная, прачечная, гараж и погреб
28 мая 2022, 13:30
В Барнауле на улице Абаканской на продажу выставили коттедж площадью 151 «квадрат». В объявлении отмечается, что недвижимость продают «по цене квартиры» за 13,7 млн рублей.
По словам владельца, из окон открывается панорамный вид на Обь, сосны и горнолыжный склон. В доме есть просторная кухня-гостиная, гостевая, два санузла, гардеробная, прачечная, гараж и погреб. Кроме того, на территории есть зона барбекю, а в самом коттедже также обустроены сауна и спортзал.
Владелец уточнил, что особняк построен из качественных дорогостоящих материалов. Кроме того, покупателю в подарок достанется вся мебель.
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