«По цене квартиры». В Барнауле выставили на продажу коттедж с панорамным видом на Обь за 13,7 млн рублей

В Барнауле на улице Абаканской на продажу выставили коттедж площадью 151 «квадрат». В объявлении отмечается, что недвижимость продают «по цене квартиры» за 13,7 млн рублей.

По словам владельца, из окон открывается панорамный вид на Обь, сосны и горнолыжный склон. В доме есть просторная кухня-гостиная, гостевая, два санузла, гардеробная, прачечная, гараж и погреб. Кроме того, на территории есть зона барбекю, а в самом коттедже также обустроены сауна и спортзал.

Владелец уточнил, что особняк построен из качественных дорогостоящих материалов. Кроме того, покупателю в подарок достанется вся мебель.