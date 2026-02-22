До -13. О погоде в Барнауле 22 февраля

В утренние часы возможна изморозь

22 февраля 2026, 06:01, ИА Амител

От -11 до -16 градусов ожидается в Алтайском крае днем 22 февраля, по югу местами -2...-7 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах небольшой, по югу местами умеренный снег, слабые метели. В утренние часы по востоку местами возможна изморозь. Ветер восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле обещают -11...-13 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер восточный, 4–9 м/с.