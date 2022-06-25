Разочаровавшихся в любви жителей Барнаула приглашают стать звёздами нового реалити-шоу

Жителей Барнаула приглашают на кастинг для участия в новом реалити-шоу телеканала ТНТ, который станет аналогом знаменитого «Дома 2». Съёмки программы продлятся несколько месяцев в жаркой экзотической стране.

В новом шоу ТНТ молодые люди будут искать своего идеального партнёра и влюбляться, пытаясь при этом выиграть деньги.

«Телеканал ТНТ ищет тех, кто разочаровался в любви и оставил попытки построить идеальные отношения. У участников проекта будет возможность разобраться в себе, понять, что пошло не так и, возможно, исправить это с новым партнёром. Для этого ТНТ создаст идеальные условия: живописные пейзажи, роскошная вилла, 11 интересных и ярких личностей, среди которых можно найти свою вторую половину», — говорится в заявлении телеканала.

Вместе с тем на кону шоу стоит и серьёзный выигрыш. Победители получат денежный приз. На кастинг приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет. Для участия в шоу нужно быть готовым сделать небольшой перерыв в работе или учёбе, а также иметь действующий загранпаспорт.

Кастинг пройдёт 30 июня c 11:00 до 20:00 в режиме офлайн в Новосибирске по адресу ул. Каменская, 7/1, отель Doubletree by Hilton Novosibirsk.