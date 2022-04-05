Слишком мягкий. Прокуратура опротестовала приговор Михаилу Старцеву

Краевая прокуратура обжаловала приговор Михаилу Старцеву, который получил шесть лет колонии строгого режима. Надзорное ведомство посчитало вынесенный вердикт слишком мягким, сообщили amic.ru в прокуратуре. Изначально для фигуранта уголовного дела просили 12 лет. Старцев был участником драки на Старом базаре, в результате конфликта погиб Павел Рохлов, получивший смертельный удар от Старцева.

Теперь после подачи апелляции со стороны прокуратуры делом Старцева займётся Алтайский краевой суд. Дата заседания пока неизвестна, вероятнее всего, процесс начнётся в мае. Напомним, что ранее своё несогласие с приговором высказала и сторона защиты. Адвокаты Старцева заявляли о том, что будут добиваться полного оправдания своего клиента.

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Общество Барнаульский суд поставил точку по резонансному делу о смертельной драке на Старом базаре

Как уже сообщалось, 24 марта суд Центрального района Барнаула вынес решение по уголовному делу Михаила Старцева. Его обвиняли в смерти Павла Рохлова в результате драки на Старом базаре. Конфликт произошёл ещё летом 2020 года. В итоге Старцева признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Старцев настаивал на полном оправдании и утверждал, что действовал в пределах необходимой обороны. По его версии, нарушения закона не было, так как во время конфликта он был вынужден обороняться и защищать своих спутниц. Суд, вынося решение, принял во внимание ряд смягчающих факторов. Среди них — двое малолетних детей у обвиняемого, частичное признание вины, неудовлетворительное состояние здоровья Старцева, а также принесённые им публично извинения пострадавшей стороне.