Собственникам восьми квартир в треснувшем барнаульском доме выплатили компенсации

Собственники восьми квартир в аварийном доме на ул. Смирнова, 77д, который разделила огромная трещина, получили компенсацию за квартиры. Размер выплаты в среднем составил 87 тысяч рублей за квадратный метр. Такую сумму насчитала судебно-строительная экспертиза, сообщили amic.ru в администрации Барнаула.

Все ли жильцы получили компенсацию?

Нет. Пока в суд за выплатой пошли 14 жильцов, шесть из них компенсацию ещё не получили и ждут денег. 18 владельцев квартир с исками в суд вообще не обращались.

28 ноября комитет по ЖКХ Барнаула заключил со специализированной организаций договор на оценку рыночной стоимости квартир в доме на ул. Смирнова, 77д, пояснили в мэрии. Проекты соглашений об изъятии нераселённого жилья для муниципальных нужд и отчёты об оценке рыночной стоимости квартир уже готовы, их копии отправили собственникам, сообщили в администрации Барнаула. А значит, оставшихся людей в ближайшее время должны расселить.

Всех ли жильцов эвакуировали из треснувшегося дома?

Да, утверждают в администрации города. Напомним, 25 ноября в доме на ул. Смирнова, 77д, ввели режим чрезвычайной ситуации, так как по зданию поползли трещины, всех жителей эвакуировали. Людям предложили пункт временного размещения на ул. Тимуровской, 23, однако им жильцы не воспользовались. Собственники двух квартир переехали в маневренный фонд, а ещё девяти квартир — к родственникам. В 21 квартире никто не проживал, отметили в мэрии.

Сейчас у администрации Октябрьского района имеются контакты всех собственников квартир в доме, заверили чиновники. Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил администрации Октябрьского района консультировать жителей эвакуированного дома по всем возникающим вопросам.

Дом на ул. Смирнова, 77д / Фото: Екатерина Смолихина

Кто должен был следить за домом?

Дом обслуживает УК «Старый Барнаул», отметили в мэрии. Однако ответственность за содержание здания в нормальном виде несут и собственники, подчеркнули в администрации.

«При непосредственном управлении многоквартирным домом ответственность за содержание многоквартирного дома в надлежащем техническом состоянии возлагается на собственников помещений многоквартирного дома. Они самостоятельно принимают решения о целесообразности выполнения мероприятий и по определению источников финансирования работ», — пояснили в администрации.

Мониторинг состояния дома осуществляет компания ООО «АктивПроект». Она же следит за другими аварийными домами в Октябрьском районе.

Напомним, что в ноябре amic.ru писал, что аварийный дом на ул. Смирнова, 77д, в Барнауле разделила на две половины огромная трещина. Жители опасались, что здание может рухнуть в ближайшее время. При этом сроков расселения у него не было.

После того как проблема была освещена в барнаульских СМИ, власти решили вывезти людей из здания, оцепить его сотрудниками полиции и расселить по городской программе «Барнаул — комфортный город». На место приехали пожарные и полицейские и вывели людей из здания.

Комитет мэрии по ЖКХ Барнаула до 2 декабря обязался подготовить по нерасселённым помещениям проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, а также копии отчётов об оценке рыночной стоимости жилых помещений.

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