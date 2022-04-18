Такой день. Зловонный смог в Барнауле и гибель школьницы в «пьяном» ДТП

Барнаул накрыло смогом 18 апреля из-за пала сухой травы. Горожане жаловались, что в местах, где дымка наиболее плотная, тяжело дышать. В алтайском Гидрометцентре подтвердили, что такой воздух опасен. Барнаульцам посоветовали по возможности воздержаться от длительных прогулок и в целом максимально ограничить время пребывания на улице. Впрочем, улучшение ситуации из-за погодных условий прогнозировали уже на вечер этого же дня.

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Общество Воздержитесь от прогулок. Опасен ли смог, окутавший Барнаул, и когда он рассеется

В Алтайском крае пока не выявили случаев заражения штаммом коронавируса «стелс-омикрон», сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе зарегистрировали 265 тысяч случаев коронавируса, скончалось 10 148 человек. По данным на 18 апреля, за сутки заболели 142 человека и ещё семь умерли.

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Здоровье Штамм коронавируса «стелс-омикрон» всё ещё не выявили в Алтайском крае

Строительство ЖК «Парковый» в Барнауле идёт по графику, однако в складывающихся экономических условиях нельзя исключать возможность задержки поставок и замены стройматериалов, сообщил гендиректор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов. Замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров, в свою очередь, призвал приложить все усилия, чтобы сдать объект в запланированный срок — к 1 сентября 2022 года.

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Недвижимость Строительство многострадального ЖК «Парковый» в Барнауле может затянуться

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело после гибели 14-летней школьницы в «пьяном» ДТП. По данным следствия, 17 апреля 29-летняя жительница Третьяковского района со своей семьёй находилась в гостях у сестры в селе Староалейском, где распивала спиртное. Вечером женщина, её супруг и двое малолетних детей решили поехать домой в соседнее село. 14-летняя девочка попросила взять её с собой, а за руль автомобиля села нетрезвая женщина. По пути она не справилась с управлением и машина слетела в кювет, а затем врезалась в столб. Школьница в итоге погибла на месте.

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Происшествия Следователи раскрыли подробности аварии в Третьяковском районе, где погибла 14-летняя девочка

Уровень зарплатных ожиданий жителей Алтайского края составляет 35,3 тысячи рублей — это примерно на 20% ниже, чем в соседних регионах. Средние показатели по СФО оказались на уровне 42,1 тысячи рублей. Самую высокую зарплату ожидают получить в Красноярском крае (45,9 тыс. руб.), Новосибирской (45,2 тыс. руб.) и Иркутской (44,1 тыс. руб.) областях.

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Общество Алтайские жители готовы работать за зарплату на 20% ниже, чем в остальных субъектах СФО

В Барнауле закончился приём заявок от подрядчиков на реконструкцию моста на Новом рынке. За ремонт готова взяться только одна фирма — «Барнаульское ДСУ №4». После подведения итогов электронного аукциона 30 апреля контракт будет заключён. Его стоимость на 2022-2023 годы составила почти 1,7 млрд рублей.