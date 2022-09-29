Уроженец Барнаула Арсений Бородин рассказал о трудном детстве на свалках

Российский певец, уроженец Барнаула Арсений Бородин рассказал PopCornNews, как зарабатывал деньги в подростковом возрасте.

По словам артиста, его музыкальная карьера началась в Барнауле в 13 лет, однако первые деньги он заработал ещё раньше.

«Летом, когда я уезжал на каникулы в деревню, всегда пытался найти способ заработка. Мы с друзьями устраивали различные акции и авантюры: например, собирали цветной металл, шарились по свалкам. Потом сдавали всё это дело и получали деньги», — рассказал он.

В более старшем возрасте Арсений за небольшую плату колол соседке дрова. Как отметил музыкант, деньги ему нужны были для чувства комфорта и чтобы «мог водить девочек в кино».

Кроме того, доходы поступали и от собственных песен, гонорары за которые составляли по 200-300 рублей. Правда, по признанию артиста, хватало этих сумм разве что на такси до дома. Но всё изменилось в 2006 году — после участия в «Фабрике звёзд», которая и принесла Бородину известность.

В 2020 году Арсений Бородин рассказал, почему стал алкоголиком и как боролся с зависимостью.