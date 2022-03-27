В Алтайском крае более 80 матерей пытались отказаться от ребенка в 2021 году

В 2021 году в Алтайском крае поступило 83 сигнала о намерении женщин отказаться от ребенка, что на 20% больше показателей 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

При этом 68 детей удалось сохранить в кровных семьях в рамках профилактики отказов от новорожденных — 73%. В 15 случаях убедить матерей не удалось.

По словам директора Краевого кризисного центра для женщин Юлии Кузнецовой, всего за 10 лет к ним поступило 782 сообщения о желании женщин отказаться от младенца, из них 523 ребенка остались в родных семьях. Примерно 70% женщин решили забрать детей для воспитания.

Чтобы вовремя прийти на помощь, в учреждениях социального обслуживания создали систему мобильных бригад из психологов, юристов и специалистов по социальной работе. Главная задача специалистов — вовремя помочь и поддержать женщину.