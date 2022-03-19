В Барнауле полицейского оштрафовали за кражу наркотиков

В Барнауле сотрудника полиции поймали на краже наркотиков. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина работал старшим оперуполномоченным в отделе по контролю за запрещенными веществами.

В один момент из камеры хранения вещественных доказательств пропали 2,8 грамма запрещенного вещества. В ходе проверки выяснилось, что сотруднику два пакетика передали по делу. Он должен был заполнить бумаги и вернуть всё на место. Однако наркотики испарились, а вместе с ними и записи в журнале хранения.

В результате суд оштрафовал полицейского на 25 тысяч рублей.