В Госдуме предложили выдавать мобилизованным ватники

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Колесник заявил о том, что мобилизованным россиянам нужно выдавать ватники. Он считает, что они лучше справляются с морозами, чем современная форма.

«Не очень хорошая сейчас форма, материал дышащий должен быть, а не эта, которая в стекло превращается на морозе», — сказал Колесник в интервью для радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что раньше солдаты воевали в ватниках, которыми пользовались «многие немцы».

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, когда мобилизованные жители региона могут отправиться в зону проведения СВО.

Он заверил, что военнослужащие получат всю необходимую экипировку.