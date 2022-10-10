В Госдуме предложили выдавать мобилизованным ватники
Депутат Колесник считает, что они справятся с холодами лучше, чем современная форма
Депутат Государственной Думы РФ Андрей Колесник заявил о том, что мобилизованным россиянам нужно выдавать ватники. Он считает, что они лучше справляются с морозами, чем современная форма.
«Не очень хорошая сейчас форма, материал дышащий должен быть, а не эта, которая в стекло превращается на морозе», — сказал Колесник в интервью для радиостанции «Говорит Москва».
Он добавил, что раньше солдаты воевали в ватниках, которыми пользовались «многие немцы».
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, когда мобилизованные жители региона могут отправиться в зону проведения СВО.
Он заверил, что военнослужащие получат всю необходимую экипировку.