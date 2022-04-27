Время наводить мосты. Подрядчик ремонта путепровода в Барнауле не увидел рисков долгостроя из-за цен

Реконструкция путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка пройдёт в срок и завершится к концу 2023 года. Никаких рисков того, что дорожный объект может превратиться в долгострой из-за ситуации на строительном рынке, связанной с санкциями против России, нет. Об этом журналистам рассказал директор ООО «Барнаульское ДСУ № 4» Николай Данилин. Именно эта компания будет заниматься реконструкцией путепровода.

Где будут брать материалы для строительства?

По сути, речь идёт не о реконструкции путепровода, а о строительстве новой переправы, отметил представитель подрядчика. Все работы начнутся 25 мая, когда будет готово одно из двух трамвайных колец — у ТРЦ «Пионер». В работах будет задействовано около 80 человек. Для начала нужно демонтировать старый путепровод и перенести теплосети. Для этого будет привлечена субподрядная организация. Для строительства восьмипролётного путепровода необходимо будет использовать металлические пролётные строения. На это необходимо около 200 миллионов рублей. Сейчас ДСУ № 4 ведёт переговоры с поставщиками металла в Омске и Тюмени. Скорее всего, подчеркнул Николай Данилин, договор будет заключён с компанией из Тюмени. На изготовление конструкций потребуется около шести месяцев и 1,2 тысячи тонн металла. Что касается трёхпролётного путепровода, то там будут использоваться железобетонные балки. Сейчас идёт поиск подрядчика.

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Как отметил Данилин, никаких рисков по реконструкции моста на Новом рынке нет — ни в связи с ситуацией на рынке, ни в связи с санкциями в отношении России. Более того, стоимость металла начала резко снижаться и сейчас ремонтировать переправу будет дешевле, чем полгода назад.

«Что касается поставок материалов, то пока мы не видим никаких рисков. Механизм финансирования целевой и идёт через казначейские счета. Все поставщики уведомлены об этом. Деньги никуда не потеряются. Пока мы видим, что цены на материалы стабилизировались. Часть материалов даже подешевели. У заказчика сегодня есть механизмы по корректировке стоимости контракта в случае форс-мажорных обстоятельствах», — отметил Николай Данилин.

Единственная трудность — согласовать график ремонтных работ с представителями РЖД. Поскольку железная дорога является стратегическим объектом, то все работы необходимо будет согласовывать с руководством СЗЖД. Впрочем, Данилин напомнил, что ДСУ № 4 занималось реконструкцией коммунального моста через Обь, и тогда проблем не было.

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Когда будут идти ремонтные работы?

На первом этапе подрядчику придётся строить переправу ночью: с 02:00 до 06:00. Выбор времени обосновывается тем, что в эти часы не ходят поезда по железнодорожным путям. Однако впоследствии часть работ будут проводить и днём.

Почему необходимо ремонтировать путепровод?

Существующий путепровод был построен в 1962-1963 годах. Несущие конструкции уже выработали свой ресурс и сейчас признаны аварийными. Проект реконструкции предусматривает полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Разработанный проект соответствует всем нормам ГОСТа. Объект рассчитан на 100-летний срок эксплуатации. Стоимость работ составляет 1,7 млрд рублей. Выполнять работы будет ООО «Барнаульское ДСУ № 4». Закончить строительство должны в конце 2023 года.