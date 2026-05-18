Онколог: 60% раковых заболеваний провоцируются вирусами
Понимание вирусной природы опухолей открывает возможности для профилактики через вакцинацию и раннее выявление инфекций
18 мая 2026, 15:44, ИА Амител
Большинство видов рака возникают из-за вирусных инфекций, а не передаются по наследству, рассказала врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе в интервью Life.ru.
Специалист отметила, что существуют опасные вирусы, которые заставляют клетки организма бесконтрольно делиться. Вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает рак в области гениталий, ануса, рта, губ, слюнных желез, языка и щек. ВПЧ передается половым путем и орально.
«Барьерные контрацептивы не защищают от этого вируса. Он проникает через микротрещины на слизистой и вызывает неправильное деление клеток, что приводит к образованию онкобелков, способствующих развитию рака», — добавила она.
Многие люди не знают, что, будучи носителями ВПЧ, они могут заразить партнеров. Проблема усугубляется тем, что некоторые врачи выявляют вирус в анализах, но не информируют о необходимости лечения.
Врач сравнивает ВПЧ с ВИЧ и гепатитом, подчеркивая ответственность носителей вируса за здоровье других. ВПЧ может вызвать рак шейки матки у женщин.
Для профилактики рака важно регулярно сдавать анализы на ВИЧ, гепатит и ВПЧ. Эти инфекции — основные факторы риска онкологических заболеваний.
«В 60% случаев рак возникает из-за нездорового образа жизни, например, употребления наркотиков и частой смены партнеров. Люди с ослабленным иммунитетом особенно уязвимы к заражению. Однако даже при сильном иммунитете нельзя исключать риск заражения через половой контакт или орально», — подчеркнула онколог.
Для своевременного лечения важно ежегодно проходить диагностику и не ждать тревожных симптомов. Врач призывает заботиться о здоровье и регулярно сдавать анализы.
16:03:29 18-05-2026
О, как активно двигают впч вакцину. И еще говорят, что она бесплодие вызывает, поэтому в США ее стали колоть и мальчикам тоже. Надо разбираться, кто именно двигал изначально тему, не удивлюсь, если Гейтс и его совместный с женой институт по регуляции популяции (у них много всяких подобных контор разряда биг фарма). Ни в коем разе не противник вакцинации, у самих по графику все сделано, но некоторые очень настораживают, потому и обойдемся советским графиком реально опасных заболеваний
17:32:26 18-05-2026
Гость (16:03:29 18-05-2026) О, как активно двигают впч вакцину. И еще говорят, что она б... А где тут про вакцину?
12:09:50 19-05-2026
Гость (16:03:29 18-05-2026) О, как активно двигают впч вакцину. И еще говорят, что она б... отлично, поставлю несколько штук сразу