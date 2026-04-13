"Не всё и не всем". Когда в Алтайском крае начнут применять нашумевшую вакцину от рака

Новое лекарство строго персонализировано и готовится индивидуально для каждого пациента

13 апреля 2026, 08:23, ИА Амител

Лаборатория / Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого онкологического диспансера

В России 1 апреля впервые пациенту ввели вакцину от рака. И это не шутка. В стране действительно разработали уникальную технологию — персонализированный противоопухолевый мРНК-препарат, который учит иммунную систему человека находить и уничтожать раковые клетки. Эксперты уже назвали этот метод началом новой эры в онкологии.

Как работает онковакцина? Любой ли рак можно вылечить с ее помощью? И когда "волшебные уколы" начнут получать жители Алтайского края? Об этом amic.ru рассказал главный онколог региона, главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера, доктор медицинских наук Игорь Вихлянов. По его мнению, до настоящей вакцины от рака еще далеко.

— Что такое онковакцина, каков принцип ее работы?

— Чтобы понять принцип действия онковакцины, нужно знать, чем отличаются здоровые клетки от злокачественных. Злокачественные умеют бесконечно делиться, в то время как здоровые, выполнив свою жизненную программу, погибают. Такую суперспособность злокачественные клетки получили в один из эпизодов своего деления, когда произошли мутации в определенных участках ДНК — генах.

ДНК-мутации — это всегда индивидуальный процесс, как дети в семье: сколько бы ни родилось дочек и сыночков у одних и тех же родителей, все они вырастут разными людьми как с точки зрения внешности, так и с точки зрения характера. Так и у каждой опухоли мутационный процесс идет по своему уникальному пути.

Мутировавшие гены производят особые белки (неоантигены), по которым их и можно вычислить. В норме так и происходит: в организме любого человека каждый день происходят сотни и тысячи клеточных мутаций, но здоровый иммунитет вовремя распознает ошибки и уничтожает бракованный материал.

Рак рождается там, где иммунитет не справился, где-то когда-то пропустил мутировавшие клетки — и злокачественный процесс запустился в организме. Слабому иммунитету нужно помочь, снова научить его отличать "добро" от "зла". Задача онковакцины заключается именно в этом.

Чтобы создать онковакцину, у пациента берут образец его опухоли и определяют ее мутационный статус. А затем создают лекарство, содержащее нужный набор неоантигенов. Введенная мРНК — это "инструкция" для клеток организма производить нужные белки, тем самым она "подхлестывает" собственный иммунитет пациента раздутым образом врага. Раздразненный иммунитет просыпается, начинает распознавать в организме все аналогичные элементы и уничтожать их, включая первичную опухоль и ее метастазы.

Главный врач Алтайского краевого онкологического диспансера Игорь Вихлянов

— Кто изобрел онковакцину?

— Проекты по разработке и производству персонализированных мРНК-вакцин против рака в России ведут в НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи совместно с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина и при участии НМИЦ радиологии Минздрава России, а также ФНКЦ физико-химической медицины им. Ю.М. Лопухина. Других данных у меня нет.



— А как и где она будет производиться?

— Так как она готовится под каждого конкретного пациента индивидуально, очевидно, что серийное производство такого лекарства на фармацевтическом заводе невозможно. Значит, делаться онковакцины должны непосредственно в онкологических клиниках.

Я вижу это примерно как процесс трансплантации костного мозга. Пациент помещается в специализированную больницу, у него забирается донорский биоматериал, из которого в специальной лаборатории выделяют гемопоэтические стволовые клетки и очищают их от эритроцитов, плазмы, ненужных или опасных клеток, а затем в условиях идеальной стерильности возвращают в организм.

— То есть вакцину от рака смогут сделать в любой онкологической клинике?

— Далеко не каждая онкологическая клиника имеет все необходимые бытовые условия, оборудование и специалистов, чтобы выполнять такую сложную технологию. Например, мы в алтайском онкодиспансере такую процедуру не проводим. Ближайший медицинский центр, где можно выполнить трансплантацию костного мозга, находится в Новосибирске — клиника иммунопатологии НИИФКИ. Именно туда чаще всего едут алтайские пациенты, нуждающиеся в трансплантации костного мозга. Так как эта клиника специализированно занимается лечением гематологических патологий, а у онкодиспансера иные задачи — лечение со́лидных опухолей.

Любое медицинское вмешательство связано с рисками для здоровья и жизни человека, а потому медицинские процессы и технологии обязательно лицензируются. Лицензия подтверждает технологическое соответствие, качество используемого оборудования, безопасность помещений и инструментов, квалификацию и опыт специалистов. А посему пока к производству онковакцин на своей базе не готов ни один региональный онкологический центр России.

Врачи за работой / Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого онкологического диспансера

— Гарантирует ли онковакцина защиту от рака?

— Мы привыкли, что вакцина — это про профилактику. Национальный календарь прививок, ревакцинация по графику. Корь, паротит, БЦЖ и так далее.

Но онковакцина — это не про защиту, а про лечение уже имеющегося онкологического заболевания. Здоровым людям онковакцина не нужна и никак не поможет защититься от рака. Она формирует не популяционный, а строго индивидуальный иммунитет от рака.

При этом риск дальнейшего прогрессирования болезни все равно остается. Да, первые уколы сделаны, но пока непонятно, что с побочными эффектами и противоопухолевой активностью — результата мы не знаем. Причем не знаем даже мы — онкологи, так как на сегодняшний день в научной литературе итоги клинического применения вакцины еще не описаны и не проанализированы. Должно пройти какое-то время.

Кроме того, хотя онковакцина допущена к клиническому применению разрешением Минздрава РФ, но официально в качестве лекарственного препарата она пока не зарегистрирована и не внесена в клинические рекомендации, по которым работают все онкологические диспансеры страны. Насколько я знаю, этап клинических испытаний на пациентах-добровольцах также еще не выполнен, хотя отбор вроде бы уже и состоялся.

Вообще, хочу сказать, что об онковакцине я проинформирован не многим более, чем все остальные люди благодаря сообщениям из СМИ. Просто мы, врачи, видим за этими сообщениями много больше, чем обыватели. Я очень не люблю давать людям ложную надежду и хочу, чтобы все поняли: до настоящей вакцины от рака еще далеко.

— И все-таки, какие виды рака можно лечить с помощью новой онковакцины?

— Пока, насколько мне известно, спектр ее действия ограничен одним заболеванием. Отрадно, что это один из самых опасных видов рака: меланома кожи — именно она очень сильно зависит от качества иммунитета. Пациенту с таким диагнозом и ввели первую вакцину.

Предполагается, что в дальнейшем мРНК-вакцину будут применять также в терапии рака кишечника и глиобластомы — самой агрессивной опухоли головного мозга, от которой погибли Михаил Задорнов, Жанна Фриске, Анастасия Заворотнюк, Дмитрий Хворостовский. Но опять же, никакого подтверждения этому в специальной медицинской литературе я пока не видел.

И еще один важный момент, который необходимо понимать: онковакцина используется не автономно, а совместно с другими методами — химио-, таргетной и иммунотерапией. Новый препарат призван усилить их эффективность.

На экране — результат молекулярно-генетического анализа / Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого онкологического диспансера

— Что нужно, чтобы получить онковакцину?

— Перед применением терапевтических препаратов всегда идет тщательный отбор пациентов: лечить можно не всё и не всем. В случае с онковакциной совершенно точно, помимо параметров самого заболевания (локализация, мутационный профиль, распространенность процесса), будут оценивать дополнительные критерии, например, наличие сопутствующих патологий. Так как суть препарата в активизации иммунитета, необходимо учитывать риски развития аутоиммунных реакций, когда организм начинает атаковать все подряд — и нормальное, и патологическое.

Но в целом мРНК-вакцина предназначена для тех пациентов, которым другие способы лечения помогают плохо или не помогают вообще. Для других ситуаций у онкологов сейчас есть много эффективных методов.

— Когда онковакцину начнут применять в Алтайском крае?

— Пока не ясно. Для этого у алтайского онкологического центра в настоящее время нет необходимых условий, оборудования и специалистов. Когда будут проведены все этапы подготовки технологии к тиражированию, федеральные кураторы выпустят разъяснения и методические рекомендации для региональных онкологических клиник.

Вполне возможно, что непосредственно в Алтайском крае терапия онковакцинами проводиться вообще не будет, но мы получим инструкции, куда и как маршрутизировать наших пациентов, чтобы они получили такое лечение бесплатно по полису ОМС.

— А возможно ли в перспективе создавать онковакцину для всех?

— Теоретически применить персонифицированный подход и изготовить онковакцину можно для любого типа опухоли. Я думаю, что в будущем так оно и будет: онкология станет по-настоящему персонализированной отраслью, мы будем лечить не болезнь, а конкретного пациента.

Но создание универсального лекарства в онкологии невозможно.