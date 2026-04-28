Ранняя диагностика повышает шансы на выздоровление и снижает нагрузку на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе

28 апреля 2026, 17:15, ИА Амител

Диагностика рака / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Пациенты с подозрением на онкозаболевание нередко сталкиваются с бюрократическими преградами и длинными очередями при получении медицинской помощи. Михаил Иванов, депутат Брянской областной думы и глава движения "Россия православная", предложил создать "зеленый коридор" для таких пациентов, пишет Life.ru.

Иванов напомнил, что в России существуют стандарты диагностики рака. По федеральной программе пациент должен быть принят онкологом в течение трех дней после направления на обследование. Лабораторные и инструментальные исследования должны быть выполнены не позднее семи дней.

«Однако на практике пациенты часто сталкиваются с проблемами. Каждый потерянный день может иметь решающее значение, особенно при подозрении на онкологическое заболевание, и люди вынуждены самостоятельно бегать по кабинетам, добиваться направлений и записываться на обследования», — добавил депутат.

Иванов предложил систему, которая автоматически будет направлять пациентов на ускоренную диагностику при подозрении на рак. Врач вводит специальный код, и все необходимые процедуры, включая запись к онкологу, биопсию, КТ, МРТ и анализы, выполняются без участия пациента. Это позволит избежать лишних задержек и ускорить процесс диагностики.

Иванов подчеркнул, что пациент должен быть уверен в контроле над своим случаем и в том, что диагностика будет проведена в кратчайшие сроки. Он также отметил, что в некоторых регионах России уже есть успешные примеры подобных систем, и этот опыт можно распространить на всю страну без дополнительных затрат, просто эффективно организовав уже имеющиеся ресурсы.

Хотя право онкологических больных на ускоренную диагностику закреплено законодательно, на практике оно не всегда реализуется. Люди месяцами ждут обследований, что может стоить им жизни. Иванов считает, что "зеленый коридор" должен стать обязательным стандартом, включающим автоматическую маршрутизацию пациентов, электронное ведение их случаев и персональную ответственность врачей за соблюдение сроков.

Иванов призвал Минздрав и депутатов ГД утвердить механизм "зеленого коридора" для онкобольных. Он уверен, что это важный шаг для сохранения здоровья нации, поскольку своевременная диагностика может спасти жизни.