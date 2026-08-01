Память за стеклом. В Барнауле открылась выставка о чеченских войнах

В Музее военной истории заработала новая экспозиция — "Чеченский узел", где представлено более 100 подлинных экспонатов

01 августа 2026, 07:00, ИА Амител

Выставка "Чеченский узел" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За стеклом — военный билет с шестью пулевыми отверстиями, рядом — письма, где среди строк о службе чаще всего встречаются совсем простые слова: "Я вас очень люблю". Именно эти экспонаты первыми увидели посетители Музея военной истории на открытии выставки 31 июля. В новой экспозиции представлено более 100 подлинных предметов, рассказывающих о двух чеченских кампаниях и судьбах их участников.

На торжественное открытие пришли ветераны чеченских кампаний, участники специальной военной операции, родственники погибших военнослужащих, представители общественных организаций, историки и жители города. Для гостей провели первую экскурсию по новому залу. Экспозиция стала уже пятой в обновленном музее.

Напомним, после масштабной реконструкции Музей военной истории открылся 19 февраля 2026 года. Тогда посетителям представили залы, посвященные Великой Отечественной войне, тылу и специальной военной операции. В мае открылся зал Афганской войны, а теперь музей продолжил историческую линию, посвятив новую экспозицию вооруженному конфликту в Чеченской Республике.

Выставка "Чеченский узел" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Наш долг — сохранять память

В новом зале собрано более 100 экспонатов. Среди них — фотографии, документы, шевроны подразделений, обмундирование, макеты оружия, боевые кинжалы, награды, личные вещи военнослужащих, фронтовые письма и архивные материалы. Дополняют экспозицию современные интерактивные решения: цифровой экран с биографиями героев и отсканированными письмами, а также перископ, позволяющий увидеть разрушенную деревню.

С приветственным словом к гостям обратился заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев и напомнил, какую цену заплатил наш регион:

«Более трех тысяч наших земляков ушли на чеченскую кампанию. Более 260, к сожалению, не вернулись домой. Пятнадцать уроженцев Алтайского края удостоены звания Героя Российской Федерации. Наш долг — сохранять память о них и передавать ее молодому поколению. Уверен, что экспозиция "Чеченский узел" станет одной из самых значимых в нашем музее», — подчеркнул Абдуллаев.

Юрий Абдуллаев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

К гостям обратился и председатель правления Алтайского краевого союза общественных организаций ветеранов Чечни Алексей Сычев:

«Хотелось бы в первую очередь поблагодарить всех, кто причастен к созданию этого музея. Он имеет огромное историческое значение не только для Алтайского края, но и для всей страны. Чем больше будет таких музеев, тем дольше будет жить память о наших боевых товарищах».

Алексей Сычёв / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

О важности сохранения памяти говорил и Герой России, участник специальной военной операции Константин Молчанов:

«Важно, чтобы эта страница истории не была забыта. Чеченская война была очень тяжелой. Как Великая Отечественная война, как Афганистан, она оставила глубокий след в истории нашей страны».

Константин Молчанов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сохранить историческую точность

Первую экскурсию по новому залу провела заведующая отделом Музея военной истории Алтайского государственного краеведческого музея Анна Попова.

Она рассказала, что экспозиция состоит из четырех тематических разделов. Первый знакомит посетителей с историей, бытом и культурой чеченского народа до начала вооруженного конфликта. Основной зал разделен на первую и вторую чеченские кампании, а завершает его витрина с образцами вооружения.

Анна Попова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По словам Поповой, при создании выставки особое внимание уделили деталям:

«Те, кто участвовал в этих событиях, узнают знакомые улицы, населенные пункты, места проведения операций на табличках. Мы специально отметили их на экспозиции, чтобы сохранить историческую точность».

В витринах представлены фотографии, документы и шевроны подразделений, первыми вошедших в Чечню. Здесь же можно увидеть небольшой крест-амулет, изготовленный участником первой чеченской кампании Пантюхиным.

Отдельное место занимает картотека героев Алтайского края.

«Любой посетитель может найти карточку конкретного человека, узнать, где он родился, где служил, какими наградами был отмечен. Для родственников это тоже очень важно», — рассказала заведующая.

Человеческая сторона войны

Самой эмоциональной частью экскурсии стали фронтовые письма. Анна Попова обратила внимание посетителей на короткие надписи на конвертах:

«Посмотрите, как ребята хотели домой. В каждой фразе чувствуется желание сохранить связь с близкими. Иногда самые важные слова написаны даже не в письме, а на конверте: "Я вас очень люблю" или "Оно должно обязательно дойти". Мы очень хотели показать именно эту человеческую сторону войны», — отметила Анна.

На теле одного из военнослужащих после гибели насчитали 25 пулевых ранений, а в небольшой военный билет попали сразу шесть пуль. Его можно рассмотреть в экспозиции.

История в интерактиве

Помимо подлинных экспонатов, посетители могут воспользоваться интерактивным экраном, где собраны архивные фотографии, документы, биографии военнослужащих и полные тексты писем.

Еще одно необычное решение — перископ. Через него можно увидеть разрушенный во время боевых действий город и оценить масштаб последствий войны.

Отдельные разделы выставки посвящены подразделениям российской армии, спецназу, ОМОНу, внутренним войскам и кинологической службе. Многие фотографии предоставили родственники участников чеченских кампаний специально для новой экспозиции.

Завершая экскурсию, Анна Попова напомнила, что официальной датой окончания контртеррористической операции считается 16 апреля 2009 года, когда было объявлено о восстановлении конституционного порядка на территории Чеченской Республики.

Теперь история этой войны стала частью постоянной экспозиции барнаульского Музея военной истории. Прежде всего — как память о людях, которые через нее прошли.