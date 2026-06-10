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Депутат Свищев рассказал, как получить больше отпускных

В расчет нужно включать все премии и надбавки, а отпуск лучше брать в месяцы с 23 рабочими днями

10 июня 2026, 15:02, ИА Амител

Кошелек с картами банков / Фото: amic.ru
Кошелек с картами банков / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев рассказал ТАСС, как можно увеличить размер отпускных. По его словам, для этого нужно учитывать все виды премий, надбавок и доплат при расчете среднего заработка, а также грамотно выбирать месяц ухода в отпуск — с учетом числа рабочих дней.

Свищев пояснил, что в расчет отпускных входят не только оклад, но и любые выплаты, связанные с оплатой труда: ежемесячные, квартальные и годовые премии, надбавки и доплаты. Если премии за результаты работы не учли при начислении отпускных, работник вправе требовать перерасчета. В подобных спорах суды обычно встают на сторону сотрудников, а работодателю грозит штраф до 50 000 рублей.

Отпускные рассчитывают исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев перед отпуском. Для этого общий доход за год делят на 12 и на среднемесячное число календарных дней — 29,3. Если в организации повысили зарплату, отпускные должны пересчитать с применением коэффициента индексации.

Выбор месяца для отпуска тоже влияет на итоговую сумму. В месяцах с большим числом рабочих дней стоимость одного рабочего дня ниже, поэтому потеря в доходах при уходе в отпуск менее заметна. 

Например, в месяце с 23 рабочими днями отпускные в пересчете на доход могут быть выше. Напротив, брать отпуск невыгодно в январе (15 рабочих дней) или мае (19 рабочих дней) — там каждый рабочий день "стоит" дороже, и финансовые потери возрастают.

Депутат также напомнил, что нерабочие праздничные дни, выпадающие на период отпуска, не сокращают его продолжительность, но и не оплачиваются отдельно. Если работник обнаружил ошибку в расчете отпускных, Свищев рекомендует действовать поэтапно.

Для начала нужно обратиться к работодателю с официальным заявлением о перерасчете. Затем, если вопрос не решен, — направить жалобу в Государственную инспекцию труда. При необходимости — обратиться в суд. По словам парламентария, работники вправе контролировать правильность начислений и добиваться перерасчета отпускных.

Ранее в Госдуме предложили увеличить ежегодный отпуск до 35 дней.

Работа деньги отпуск
       

Комментарии 6

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Гость

15:36:39 10-06-2026

До этого просто ходили в отпуск. Теперь в отпуск только по формуле Свищева - расчеты, суды и жалобы!!!

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Гость

15:46:18 10-06-2026

на лето можно увольняться если отпуск не дают да и все

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Гость

15:53:53 10-06-2026

Чтобы получать больше отпускных надо стать депутатом.
Вот как сказал Свищев на самом деле...

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Гость

16:10:13 10-06-2026

Не свисти Свищев

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Гость

16:22:51 10-06-2026

В 2026 году 23 раб.дня в июле. В июле всей страной идем в отпуск!

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Гость

16:31:53 10-06-2026

Совет, как собаке пятая нога!

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