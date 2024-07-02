Госдума в октябре рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ
В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года
02 июля 2024, 08:45, ИА Амител
Ученик за партой / Фото: unsplash.com
Госдума планирует в октябре в первом чтении рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ, сообщила РИА Новости Яна Лантратова.
В июне депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов.
Необходимость этого парламентарии объясняли такими причинами:
- рост числа самоубийств среди выпускников;
- большие расходы на проведение ЕГЭ со стороны государства;
- крупные траты родителей на репетиторов;
- коррупция;
- неэффективность такого метода проверки знаний.
В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Полученные до этого результаты ЕГЭ будут действительны четыре года после сдачи.
08:51:45 02-07-2024
Давно пора отменить этот ЭГЕ, вернуть старое образование, у детей стрессы, только колечим детей этими нововведениями! Долой ЕГЕ
09:05:15 02-07-2024
Гость (08:51:45 02-07-2024) Давно пора отменить этот ЭГЕ, вернуть старое образование, у ... "Колечим"... по вам видно, каким оно было, образование это. И да, экзамен, где все отдано на откуп преподу - такое себе удовольствие.
09:11:09 02-07-2024
Гость (08:51:45 02-07-2024) Давно пора отменить этот ЭГЕ, вернуть старое образование, у ... ЭГЕ, ЕГЕ, колечим... Вам бы в школу вернуться...
14:16:00 02-07-2024
Гость (09:11:09 02-07-2024) ЭГЕ, ЕГЕ, колечим... Вам бы в школу вернуться...... В советскую школу уже не вернёшься, ошибки - как раз результат ЕГЭ.
15:29:27 02-07-2024
Гость (14:16:00 02-07-2024) В советскую школу уже не вернёшься, ошибки - как раз результ... Ну да, конечно. Если пишет тот, кто это советское образование застал - с чего бы это было результатом ЕГЭ? А вот ратовать за возврат того, о чем ты понятия не имеешь, как минимум странно, не находите?
09:09:59 02-07-2024
ростом числа самоубийств среди выпускников; - просто психологтчески не нужно давить на детей и не будет самоубийств.
большими расходами на проведение ЕГЭ со стороны государств - а зачем нужно участие росгвардии , полиции, кучи наблюдателей, провожателей до туалета, камер? отсюда и затраты бешеные.
крупными тратами родителей на репетитеров; - просто нужно вопросы ы ЕГЭ делать по школьной программе, тогда и репетиторы не нужны будут.
коррупцией - каким образом коррупция то просочилась? Комп подкупили?
неэффективностью такого метода проверки знаний - вполне эффективно.
Я за ЕГЭ. Один раз сдал экзамены и подавай документы хоть в 30 ВУЗов. Не нужно сдавать в КАЖДОМ ВУЗе вступительные экзамены. Просто до дебилизма доводить не нужно
10:16:24 02-07-2024
Гость (09:09:59 02-07-2024) ростом числа самоубийств среди выпускников; - просто психо... Из личного опыта: ЕГЭ в европейской части страны легче, чем у нас. Это раз. Два: в престижных ВУЗах все равно сдают дополнительные экзамены. И три: не надо сдавать экзамены в десятки ВУЗов. Надо определиться с выбором профессии и сдавать документы в конкретный ВУЗ на конкретную специальность.
А когда сдаешь документы в десятки ВУЗов, то это значит только одно: сам не знаешь, чего хочешь. Лишь бы поступить, а куда - без разницы.
10:32:12 02-07-2024
Гость (10:16:24 02-07-2024) Из личного опыта: ЕГЭ в европейской части страны легче, чем... Конкретная специальность обычно есть не в одном вузе. И почему бы не попытаться пройти не в один?
14:17:28 02-07-2024
Гость (09:09:59 02-07-2024) ростом числа самоубийств среди выпускников; - просто психо... Наверное репетитор? Боязно потерять приработок?
09:10:25 02-07-2024
/ростом числа самоубийств среди выпускников/ - привели бы цифры роста. С чем сравнивают? С каким годом? С советским временем? Так в сов.время ты сдал один раз экзамены, получил аттестат – и на всю жизнь, ничем не исправишь, А ЕГЭ можно пересдать на следующий год.
/ большими расходами на проведение ЕГЭ со стороны государств/- чем будут отличаться расходы на проведение «обычных экзаменов» от ЕГЭ? Не станут платить учителям за работу на экзамене? Разрешат пользоваться телефонами, интернетом, всеми видами шпаргалок?
/ крупными тратами родителей на репетиров/ - траты родителей возрастут минимум в 2 раза. Сначала надо будет платить учителям в школе, потом преподавателям в высшем учебном заведении. Если ребенок захочет учиться в другом городе, то родителям надо будет оплатить проезд и проживание, да ещё может не поступить, всё напрасно!
/коррупцией/ - так в советское время её было не меньше при проведении экзаменов, давали взятки в школе и в ВУЗе.
/ неэффективностью такого метода проверки знаний/ - можно подумать, что раньше дали тебе 30 билетов, по 2 вопроса, ты их выучил, рассказал заученное – суперэффективно!)))
Единственное, что необходимо, это привести вопросы и задания на ЕГЭ в соответствие с школьной программой и рекомендованными министерством просвещения учебниками. ВСЁ!
10:15:34 02-07-2024
Гость (09:10:25 02-07-2024) /ростом числа самоубийств среди выпускников/ - привели бы ци...
Кто достоин - тот пробьется. Не надо преувеличивать расходы. Зато не будут все подряд лезть за верхним образованием. Сейчас все сплошь "образованные", только знаний нет. А рабочих рук не хватает
10:34:19 02-07-2024
Гость (10:15:34 02-07-2024) Кто достоин - тот пробьется. Не надо преувеличивать расх... Я вас удивлю, но престиж высшего образования "уронили" отнюдь не во времена ЕГЭ, а гораздо раньше. Да и нет сейчас повального желания непременно иметь эти корочки, этот период тоже уже прошел.
11:18:23 02-07-2024
Гость (09:10:25 02-07-2024) /ростом числа самоубийств среди выпускников/ - привели бы ци... Не знаю,в какое советское время и где вы жили,а я и в школе сдал без взяток,и в институт поступил без взяток.
В институт поступали за взятки только самые тупые претенденты, но там действовало другое правило:не сдал сессию- кандидат на отчисление. А платить 5 лет по 2 семестра да не одному преподавателю? Всё равно ведь тупым выпустишься.
11:48:18 02-07-2024
Гость (11:18:23 02-07-2024) Не знаю,в какое советское время и где вы жили,а я и в школе ... "У меня такая же нога, и она не болит") Никто не говорит, что все непременно поступали за взятки. Но такие были, и об этом знали все. Например, в мед. проще было сразу идти через рабфак - так поступить было очень сложно. А еще куча мухлежа была на т.н. полупроходном балле - тут берем мальчиков, а не девочек, тут смотрим на характеристику, тут рыбу заворачиваем. И да, на экзаменах вступительных детей нужных людей тоже тянули, а кто-то более умный, увы, оставался за бортом. И вот с какой целью опять на те же грабли?
15:13:49 02-07-2024
Гость (11:48:18 02-07-2024) "У меня такая же нога, и она не болит") Никто не говорит, чт... А можно конкретно где это, какие вузы были? А то у меня вся родня поступала без всяких взяток. Специалистами стали
15:48:06 02-07-2024
Прохожая (15:13:49 02-07-2024) А можно конкретно где это, какие вузы были? А то у меня вся ... Да боже мой. Ну не со взятками, так с помощью экзаменатора. Да тот же Политех. Про мед я уже не говорю, был всем известный "блатной" вуз. Кто попадал в АСХИ, я вообще молчу. Одни "национальные кадры" чего стоили)
13:53:51 02-07-2024
Гость (11:18:23 02-07-2024) Не знаю,в какое советское время и где вы жили,а я и в школе ... Я и не утверждаю, что мои родители давали взятки в школе и университете. Но достаточно видимых примеров, как у ребят из семей торговых работников аттестаты при худших знаниях были лучше и поступали они без проблем, даже учителя удивлялись( дуб дуом же, а студент!) А на престижные факультеты без блата нечего было даже соваться...
09:18:10 02-07-2024
Коррупция - хотят вернуть, чтоб дети из аулов до Москвы не доезжали или , слишком много в Москве выпускников из провинции в МГУ метят.
09:22:53 02-07-2024
Гость (09:18:10 02-07-2024) Коррупция - хотят вернуть, чтоб дети из аулов до Москвы не ... Похоже, да. Более того, в последнее время, как рассказывают, наметилась тенденция - дети из Москвы едут учиться в провинциальные вузы.
10:01:59 02-07-2024
Гость (09:18:10 02-07-2024) Коррупция - хотят вернуть, чтоб дети из аулов до Москвы не ... вы проходной балл в МГУ видели? там у слишком многих метить тупо не получится
09:21:57 02-07-2024
ЕГЭ - это здорово, можно поступать в другие города!
09:27:03 02-07-2024
Это чтоб деньги платить при поступлении в вуз, кто ратует за это?
09:30:48 02-07-2024
Когда вводили ЕГЭ эти пять пунктов как-то из виду упустили...
09:33:21 02-07-2024
У нас все как обычно.... Как есть ЕГЭ - большинство кричит, что он не нужен. Как сообщили, что отменят, сразу вопли зачем?! пусть будет!!
Лично за отмену. Часть заданий вообще можно сдать угадав, а те что в следующих разделах - вообще не из школьной программы....
09:53:33 02-07-2024
Угадав, вы наберете минимум необходимый ТОЛЬКО для получения аттестата. И то не факт. Вы задания то почитайте. Там и знания нужны , и умение рассуждать и умение текст анализировать
11:57:43 02-07-2024
Гость (09:33:21 02-07-2024) У нас все как обычно.... Как есть ЕГЭ - большинство кричит, ... Даже угадывая из двух вариантов, вы максимум заработаете половину возможных баллов. А вариантов обычно 4. И это только в первой части. А со второй-третьей что делать будете? Наугад символы рисовать?
09:39:19 02-07-2024
Поколения, поступившие в ВУЗы по результатам ЕГЭ, уже закончили эти ВУЗы... И что мы видим? Поголовно недоучки! Им бы не в 30 ВУЗов поступать разом, а в ПТУ, тем более, что рабочие руки сейчас нужнее, чем миллиард юристов и бухгалтеров, выпускаемых ежегодно...
09:47:42 02-07-2024
Гость (09:39:19 02-07-2024) Поколения, поступившие в ВУЗы по результатам ЕГЭ, уже законч... Полностью согласен.
09:51:46 02-07-2024
Гость (09:39:19 02-07-2024) Поколения, поступившие в ВУЗы по результатам ЕГЭ, уже законч... Сейчас никто физически работать не хочет. А хочет сидеть на попе в офисе и денежки получать.
10:29:05 02-07-2024
Гость (09:51:46 02-07-2024) Сейчас никто физически работать не хочет. А хочет сидеть на ... даже в офисе за сидение и ничего не делание никто платить не будет
09:56:25 02-07-2024
Гость (09:39:19 02-07-2024) Поколения, поступившие в ВУЗы по результатам ЕГЭ, уже законч... Егэ -это проверка ШКОЛЬНЫХ знаний. Какие недоучки-то?
10:21:30 02-07-2024
Гость (09:56:25 02-07-2024) Егэ -это проверка ШКОЛЬНЫХ знаний. Какие недоучки-то? ... Вот и научились в школе отвечать на вопросы тестов, чтобы млать ЕГЭ. А научиться учиться - не до того было. Так и идут по жизни: инфантилы, которым ничего не надо.
09:58:44 02-07-2024
Гость (09:39:19 02-07-2024) Поколения, поступившие в ВУЗы по результатам ЕГЭ, уже законч... Приведите примеры недоучек, пожалуйста. Вы ж я так понимаю во ВСЕХ сферах специалист. И легко поймете насколько квалифицированы врачи, инженеры, энергетики, металлурги, учителя, ветеринары, маркетологи и пр..
10:51:24 02-07-2024
Гость (09:39:19 02-07-2024) Поколения, поступившие в ВУЗы по результатам ЕГЭ, уже законч...
Вы с какого места видите и почему за всех видящих обобщаете ?
Рабочими руками не желаете себе аппендицит удалить в случае, если приспичит ?
10:52:31 02-07-2024
Гость (09:39:19 02-07-2024) Поколения, поступившие в ВУЗы по результатам ЕГЭ, уже законч... Можно подумать, что в советские времена тот же Политех выпускал исключительно гениев. Или АСХИ. Студент Политеха: - Что такое U? - Напряжение. - Что такое I? - Сила тока. - А R? - Расстояние между током и напряжением. Занавес) И нет, это не анекдот, а реальный ответ. Равно как и "свет - это электрическая лампочка". Думаете, тогда таких студентов было мало? Классика была, когда студент при сложении обыкновенных дробей складывал и числители, и знаменатели. И какие спецы потом из них получались?
14:26:25 02-07-2024
Гость (10:52:31 02-07-2024) Можно подумать, что в советские времена тот же Политех выпус... Получались специалисты. Космос осваивали. А сейчас до Луны долететь не можем. Вот вам наглядный пример ЕГЭ...
15:37:28 02-07-2024
Гость (14:26:25 02-07-2024) Получались специалисты. Космос осваивали. А сейчас до Луны д... Да не смешивайте вы божий дар с яичницей. Воровать меньше надо и деньги платить специалистам, а не топ-менеджерам. Можно подумать, жулик Петрик не продукт советской системы. Да и в принципе у нас всем управляют те, кому примерно как нашему президенту, при чем здесь ЕГЭ? Рогозину тоже 60, так почему вы не предъявляете претензий ему как руководителю Роскосмоса, хоть и бывшему? Ну он-то точно советское образование получил.
14:34:15 02-07-2024
Гость (10:52:31 02-07-2024) Можно подумать, что в советские времена тот же Политех выпус... Ещё до эры ЕГЭ разговорились с приятельницей, преподавателем технического университета. Она репетиторствовала у студентов (не из своих групп). Рассказывала, что на первое занятие всегда приглашает родителей. Чтобы те видели, какой уровень знаний. Начинала спрашивать с таблицы сложения ( даже не умножения!). Так вот, студенты –ползуновцы не знали таблицу сложения! Понятно, что к репетитору идут не отличники, но всё же… А как-то же они сдавали выпускные экзамены в школе, вступительные в ВУЗ…
11:11:29 02-07-2024
Гость (09:39:19 02-07-2024) Поколения, поступившие в ВУЗы по результатам ЕГЭ, уже законч... Заканчивал политех в 97г, не "жертва" ЕГЭ . На заводе, да в принципе везде, всегда говорили, что после институтов специалистов всегда переучивать надо. На всех предприятиях есть своя специфика, всегда есть недоработки вузов (учат по старым учебникам, старыми специалистами без учета требований современности), но это не относится к личностым качествам специалистов, которые которые при поступлении сдавали лишь ЕГЭ. Поэтому ваше утверждение про навыпускавшееся, якобы "деффектное" поколение ЕГЭ, которое переучивать надо, несколько неуместно.
09:47:50 02-07-2024
1997 год. Я закончила школу. Сдала 5 выпускных экзаменов в школе. И подавала документы в 3 ВУЗа. В каждом сдавала по три экзамена. По идее те же экзамены, что и в школе, но сдавать их нужно непосредственно в ВУЗе. Благо город , в котором они находились находится в 80 км от моего дома. 9 раз приехать на экзамен за 80 км было затратно. А мои одноклассники уезжали и месяц жили в другом городе, снимали квартиру и сдавали экзамены. 14 экзаменов за 1,5 месяца, постоянные катания туда-сюда. И да. Результат узнать нельзя было по телефону. Нужно было приехать в приемную комиссию и смотреть списки. Вот где нервов то потрачено было немеряно. А 2 года назад моя дочь поступала. Сдала ЕГЭ. В середине июня была уже свободна. В начале июля, не выходя из дома, подала заявки в несколько ВУЗов. И просто ждала результатов. В начале августа увезла оригиналы . Ну совсем другое дело же!!!
10:31:03 02-07-2024
Гость (09:47:50 02-07-2024) 1997 год. Я закончила школу. Сдала 5 выпускных экзаменов в ш... Угу. 1987, сдали кучу экзаменов в школе. Потом подготовительные курсы. Потом надо готовиться к экзаменам в вуз. И, кстати, они не все дублировали школьные) А сил уже нет. На итого ставка была сделана на профильный экзамен, благо, была медаль, которая позволила сдать только один экзамен. А одноклассница не поехала узнавать, когда поступление в том вузе, в который она хотела поступать, заранее. Оказалось, там экзамены раньше - как в Москве (вот еще тоже - еще и вступительные были в разное время) Приехала узнать, а попала на экзамен. Опоздала, перенервничала, результат - первая тройка и она в пролете. Вот кому такое нужно, не понимаю.
10:00:25 02-07-2024
С точки зрения банальной эрудиции и математической дедукции далеко не каждый нормальный индивидуум способен игнорировать тенденции парадоксальных эмоций. А так-то да:тема весьма и весьма неоднозначна.
14:00:33 02-07-2024
Гость (10:00:25 02-07-2024) С точки зрения банальной эрудиции и математической дедукции... вы опоздали с этой "бородой" лет на 30
10:15:05 02-07-2024
Наконец-то здравый комментарии. А то обычно читаешь только как всё плохо на ЕГЭ. Нормальный формат. Стресс вокруг детей наполняют родители и учителя. При советском виде экзамена сейчас будут также шмонать телефоны. Так же дежурить в туалетах. Только сдавать придётся ещё и вступительные экзамены. И как ваши нежные чада выдержат такой стресс?
10:17:45 02-07-2024
можно подумать, что раньше дали тебе 30 билетов, по 2 вопроса, ты их выучил, рассказал заученное – суперэффективно!)))
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преподаватель сможет оценить знания ученика, задав дополнительные вопросы и вообще лично побеседовать с человеком. тогда и станет ясно, зубрежка это или знания
10:27:47 02-07-2024
Гость (10:17:45 02-07-2024) можно подумать, что раньше дали тебе 30 билетов, по 2 вопрос... а если преподу ЭТОТ конкретный абитуриент не нравится? Ну просто не нравится и все. Пунктик у него такой, не любит он блондинок в голубых блузках. Он завалит . А если есть задача "поступить " конкретного человека - препод ему и за ноль знаний высокую оценку поставит
13:22:41 02-07-2024
Гость (10:27:47 02-07-2024) а если преподу ЭТОТ конкретный абитуриент не нравится? Ну пр...
если бы у бабушки были ...., то она была бы дедушкой. ерунду не пишите
10:36:48 02-07-2024
Гость (10:17:45 02-07-2024) можно подумать, что раньше дали тебе 30 билетов, по 2 вопрос... Или завалить этого ученика, если он ему не нравится. Или вытянуть того, кто не тянет, потому что у него папа-мама важные шишки. Я прекрасно помню, как возмущалась наша золотая медалистка - она-то училась, а вместе с ней те же пятерки на экзаменах получали те, кто всю жизнь балду пинал. Так что не надо про преподавателя, это в вузе еще можно пободаться и созвать комиссию, а в школе ученик в этом плане бесправен.
10:28:15 02-07-2024
Сейчас никто физически работать не хочет. А хочет сидеть на попе в офисе и денежки получать.----- так это естественно! За одни и те же деньги нормальный человек выберет сидение в офисе)
10:31:43 02-07-2024
Отмена ЕГЭ на руку взяточникам. Да и миграция молодежи сильно ограничится. Все против народа.
11:35:27 02-07-2024
Гость (10:31:43 02-07-2024) Отмена ЕГЭ на руку взяточникам. Да и миграция молодежи сильн... А сейчас, думаете, взяток нет? И еще: миграция молодежи - это самоцель?
11:52:53 02-07-2024
Гость (11:35:27 02-07-2024) А сейчас, думаете, взяток нет? И еще: миграция молодежи - эт... Может, и есть. Но не так повально, как было раньше. И, опять же, во многом исключен личностный элемент - когда учитель банально хочет нагадить ученику. Или наоборот, вытянуть. Касается и вузов тоже, кстати. Миграция - безусловно не самоцель. Но нормально жить там, где работаешь, а не наоборот, как у нас. Человек должен иметь возможность выбирать.
13:49:18 03-07-2024
Гость (11:52:53 02-07-2024) Может, и есть. Но не так повально, как было раньше. И, опять... Ни один препод не будет гадить ученику. И без них проблем выше крыши.
11:55:07 02-07-2024
Гость (11:35:27 02-07-2024) А сейчас, думаете, взяток нет? И еще: миграция молодежи - эт... Миграция молодежи из нищих городишек это возможность выживания.
10:35:19 02-07-2024
Готовим 2х детей на следующий год. Дорого-да, детям тяжело и сложно-да, но есть цель. Если учесть возможность поступления в разные вузы, то ЕГЭ хороший вариант и затраты окупятся сполна. Те кто пишут, что это тупое тестирование, глубоко заблуждаются. За время существования ЕГЭ, его качественно доработали - хочешь хороший вуз, соответственно изучай глубже, а также выходи за рамки школьной программы - это справедливо. Посредственные знания должны оставаться за чертой качественного вуза. Также должна быть исключена оседость (родился в Барнауле - учись в Барнауле)- таокго не должно быть, у человека должен быть выбор где ему учиться.
10:43:38 02-07-2024
Гость (10:35:19 02-07-2024) Готовим 2х детей на следующий год. Дорого-да, детям тяжело и... А им этого не надобно. Вы не читали, как у нас народные избранники возмущались, что молодежь не хочет лезть в ипотеку, не хочет брать кредиты, да еще и на заводы да двадцатку идти не хочет? Молодые люди, внезапно, не готовы жить так, как хочется кому-то. Ну вот сейчас гайки и прикрутят. Ишь чего захотели - поступать в другой город по результатам экзаменов в школе.
11:18:23 02-07-2024
ребенок закончил 10 класс , подготовка к ЕГЭ идет полным ходом. И с 01.01.2025 года могут отменить. Пожалейте нервы детей и родителей.
15:38:13 02-07-2024
Не хотят народные избранники, чтоб молодежь из провинции уезжала, им в Москвах мигрантов хватает
16:57:21 02-07-2024
Идите нахрен, у меня младшая в 2025-м школу заканчивает, дайте спокойно доучиться!