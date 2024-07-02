Госдума в октябре рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ

В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года

02 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Ученик за партой / Фото: unsplash.com

Госдума планирует в октябре в первом чтении рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ, сообщила РИА Новости Яна Лантратова.

В июне депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов.

Необходимость этого парламентарии объясняли такими причинами:

рост числа самоубийств среди выпускников;

большие расходы на проведение ЕГЭ со стороны государства;

крупные траты родителей на репетиторов;

коррупция;

неэффективность такого метода проверки знаний.

В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Полученные до этого результаты ЕГЭ будут действительны четыре года после сдачи.