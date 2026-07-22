Ценность обучения — не в готовом ответе, а в пройденном пути: анализе условий, сопоставлении вариантов, проверке гипотез и выводе

22 июля 2026, 22:20, ИА Амител

Школьник / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Сегодняшняя проблема не в искусственном интеллекте, а в том, как некоторые дети начинают полагаться на него как на источник готовых решений, отметила в интервью RT педагог Екатерина Богомолова-Чепко.

«Мозг развивается только тогда, когда ему приходится самостоятельно анализировать, сравнивать, делать выводы и искать решения. Если всю эту работу за ребенка выполняет нейросеть, он получает результат, но не получает опыта мышления», — поделилась она.

Важно научить ребенка взаимодействовать с ИИ, а не просто перекладывать на него свою умственную работу, порекомендовала она.

«Вместо того чтобы просить нейросеть решить задачу или написать готовое сочинение, лучше использовать ее как наставника. Самые полезные запросы начинаются с правильных вопросов и со слов "объясни", "покажи", "подскажи", "почему"», — отметила она.

По словам Екатерины, в таком случае ребенок сначала старается разобраться самостоятельно, а ИИ выступает в роли помощника, направляющего его мысли.

«Еще один важный навык, который необходимо развивать в эпоху ИИ, — критическое мышление. Нейросети способны уверенно выдавать недостоверную информацию, поэтому ребенку нужно учиться ее проверять», — посоветовала она.

Педагог подчеркнула, что ребенок должен осознавать: искусственный интеллект — это не окончательный источник истины, а инструмент, который может ошибаться.

«Еще один способ — превратить нейросеть в интеллектуального тренера. Вместо готовых решений можно попросить ИИ придумать логические задачи, провести викторину, найти ошибку в рассуждении ребенка или поспорить с его точкой зрения», — рассказала она.

Когда ребенок вынужден отстаивать свою точку зрения, искать аргументы и отвечать на вопросы, у него активно развиваются логическое мышление, речь, память и способность быстро адаптироваться, заключила педагог.