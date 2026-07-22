Педагог: ИИ не должен заменять ребенку самостоятельную интеллектуальную работу
Ценность обучения — не в готовом ответе, а в пройденном пути: анализе условий, сопоставлении вариантов, проверке гипотез и выводе
22 июля 2026, 22:20, ИА Амител
Сегодняшняя проблема не в искусственном интеллекте, а в том, как некоторые дети начинают полагаться на него как на источник готовых решений, отметила в интервью RT педагог Екатерина Богомолова-Чепко.
«Мозг развивается только тогда, когда ему приходится самостоятельно анализировать, сравнивать, делать выводы и искать решения. Если всю эту работу за ребенка выполняет нейросеть, он получает результат, но не получает опыта мышления», — поделилась она.
Важно научить ребенка взаимодействовать с ИИ, а не просто перекладывать на него свою умственную работу, порекомендовала она.
«Вместо того чтобы просить нейросеть решить задачу или написать готовое сочинение, лучше использовать ее как наставника. Самые полезные запросы начинаются с правильных вопросов и со слов "объясни", "покажи", "подскажи", "почему"», — отметила она.
По словам Екатерины, в таком случае ребенок сначала старается разобраться самостоятельно, а ИИ выступает в роли помощника, направляющего его мысли.
«Еще один важный навык, который необходимо развивать в эпоху ИИ, — критическое мышление. Нейросети способны уверенно выдавать недостоверную информацию, поэтому ребенку нужно учиться ее проверять», — посоветовала она.
Педагог подчеркнула, что ребенок должен осознавать: искусственный интеллект — это не окончательный источник истины, а инструмент, который может ошибаться.
«Еще один способ — превратить нейросеть в интеллектуального тренера. Вместо готовых решений можно попросить ИИ придумать логические задачи, провести викторину, найти ошибку в рассуждении ребенка или поспорить с его точкой зрения», — рассказала она.
Когда ребенок вынужден отстаивать свою точку зрения, искать аргументы и отвечать на вопросы, у него активно развиваются логическое мышление, речь, память и способность быстро адаптироваться, заключила педагог.
23:33:24 22-07-2026
ИИ это палочки для ходьбы которыми пользуются пожилые люди. Маленьким детям лни пригодятся от слáчая к случаю) Надо жить своим умом не надеяться на него Ну в крайнем случае на Бога. Тем более если он православный)
10:32:24 23-07-2026
Тетенька отстала от жизни. Она бы еще предложила отказаться от электричества (учиться при свечах и лучине) или от транспорта, интернета, сотовой связи (ходить пешком, сидеть часами в библитеке в поисках инфы и писать длуг другу письма в конвертах).