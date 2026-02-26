Минпросвещения сделает обязательными списки книг и мультфильмов для дошкольников
Детали и конкретный перечень произведений пока не раскрываются
26 февраля 2026, 17:16, ИА Амител
Кукла в детском саду / Фото: amic.ru
Министерство просвещения РФ намерено утвердить обязательные списки художественных произведений для детских садов. Об этом РИА Новости заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
«Обновим и сделаем обязательными перечни музыкальных, художественных произведений и произведений искусства, а также художественной литературы для слушания и анимационных фильмов», — сказал Кравцов.
Нововведение направлено на формирование единого подхода к культурному и эстетическому воспитанию дошкольников по всей стране. Детали и конкретный список произведений пока не раскрываются.
19:01:27 26-02-2026
Кравцов - позор образования!
22:59:06 26-02-2026
давно пора, современные родители глупее куриц на фабрике, давно требуется контроль
23:15:02 26-02-2026
Вруна солженицина им!!!
Как без него то!?