НОВОСТИОбщество

Минпросвещения сделает обязательными списки книг и мультфильмов для дошкольников

Детали и конкретный перечень произведений пока не раскрываются

26 февраля 2026, 17:16, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

Министерство просвещения РФ намерено утвердить обязательные списки художественных произведений для детских садов. Об этом РИА Новости заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Обновим и сделаем обязательными перечни музыкальных, художественных произведений и произведений искусства, а также художественной литературы для слушания и анимационных фильмов», — сказал Кравцов.

Нововведение направлено на формирование единого подхода к культурному и эстетическому воспитанию дошкольников по всей стране. Детали и конкретный список произведений пока не раскрываются.

дети школы и детсады

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

19:01:27 26-02-2026

Кравцов - позор образования!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:59:06 26-02-2026

давно пора, современные родители глупее куриц на фабрике, давно требуется контроль

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:15:02 26-02-2026

Вруна солженицина им!!!
Как без него то!?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров