14 автомобилей пострадали от упавших деревьев в Барнауле

Непогода повалила 11 стволов: их распиливают и вывозят

12 октября 2024, 12:54, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Службы Барнаула продолжают устранение последствий непогоды. Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, в городе упали 14 деревьев, повреждения получили 11 автомобилей.

Дерево, упавшее сразу на четыре авто / Фото: "Инцидент Барнаул"

Как сообщает "Инцидент Барнаул", во дворе дома по адресу Балтийская, 67, дерево упало сразу на четыре автомобиля. Судя по снимкам, серьезных повреждений они не получили.

Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение", а также работники управляющих компаний распиливают и вывозят упавшие деревья и ветки.