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14 автомобилей пострадали от упавших деревьев в Барнауле

Непогода повалила 11 стволов: их распиливают и вывозят

12 октября 2024, 12:54, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Службы Барнаула продолжают устранение последствий непогоды. Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, в городе упали 14 деревьев, повреждения получили 11 автомобилей.

Дерево, упавшее сразу на четыре авто / Фото: "Инцидент Барнаул"

Как сообщает "Инцидент Барнаул", во дворе дома по адресу Балтийская, 67, дерево упало сразу на четыре автомобиля. Судя по снимкам, серьезных повреждений они не получили.

Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение", а также работники управляющих компаний распиливают и вывозят упавшие деревья и ветки.

Барнаул

Комментарии 14

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RUSSKIY

13:59:13 12-10-2024

Ждём объявлений "Не бит, не крашен, хранился в гараже..."

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Гость

15:39:14 12-10-2024

Ну может теперь дойдёт что свои телеги нужно ставить в гараж а не где "его высочеству" удобно?

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Гость

15:49:19 12-10-2024

Жаль, что так мало!

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Гость

17:07:58 12-10-2024

Гость (15:49:19 12-10-2024) Жаль, что так мало! ... типичный колхозник, радующийся тому, что у соседа корова сдохла, какая же ты мелкая душой человечишка

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Гость

08:41:00 13-10-2024

Гость (17:07:58 12-10-2024) типичный колхозник, радующийся тому, что у соседа корова сдо...
Колхозники - это вы, заставившие все дворы своими купленными на европейских помойках машинками. Так вам и надо! У машины должен быть гараж. Нет гаража - нет машины.

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Элен без ребят

12:27:34 13-10-2024

Гость (08:41:00 13-10-2024) Колхозники - это вы, заставившие все дворы своими куплен... плюсуюсь и тоже сожалею, что мало жоповозок придавило!

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Гость

12:43:40 13-10-2024

Гость (08:41:00 13-10-2024) Колхозники - это вы, заставившие все дворы своими куплен... дай Бог тебе здоровья в общественном транспорте. Ну и ума. Но это не обязательно

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Элен без ребят

12:29:10 13-10-2024

Гость (17:07:58 12-10-2024) типичный колхозник, радующийся тому, что у соседа корова сдо... нее, только отбитые на всю голову колхозаны ставят свои корыта на тротуарах во дворах, нормальные люди ставят авто на стоянку или в гараж. и это не обсуждается.

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Гость

17:34:22 13-10-2024

Элен без ребят (12:29:10 13-10-2024) нее, только отбитые на всю голову колхозаны ставят свои коры... Тебе ли рассуждать о нормальности... Люди ставят машины, где могут. Никто в сознании не будет ставить машину в гараж, которого нет, либо на парковку через пару остановок. Ставить на газон и тротуар осуждаю, но ставить на доступном месте во дворе это есть и будет. Ну нет инфраструктуры в Барнауле под авто.

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Гость

19:08:39 12-10-2024

почему не в гаражах-то эти ведра? все заполонили, так и надо

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Гость

23:09:20 12-10-2024

Гость (19:08:39 12-10-2024) почему не в гаражах-то эти ведра? все заполонили, так и надо... Так ведь не построить гараж, в каждой щели возводят высотки окно в окно.
А ты в ступе летаешь, что ли, что не знаешь ситуации в городе?

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Гость

19:17:40 12-10-2024

так им и надо, надоели корыта на газонах и тротуарах.

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Гость

08:18:25 13-10-2024

Гость (19:17:40 12-10-2024) так им и надо, надоели корыта на газонах и тротуарах.... Приятных тебе поездок на общественном транспорте.

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Гость

16:20:42 13-10-2024

Гость (08:18:25 13-10-2024) Приятных тебе поездок на общественном транспорте. ...
Тебе и детям твоим тоже не хворать.

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