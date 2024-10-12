14 автомобилей пострадали от упавших деревьев в Барнауле
Непогода повалила 11 стволов: их распиливают и вывозят
12 октября 2024, 12:54, ИА Амител
Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Службы Барнаула продолжают устранение последствий непогоды. Как сообщает пресс-служба администрации краевой столицы, в городе упали 14 деревьев, повреждения получили 11 автомобилей.
Дерево, упавшее сразу на четыре авто / Фото: "Инцидент Барнаул"
Как сообщает "Инцидент Барнаул", во дворе дома по адресу Балтийская, 67, дерево упало сразу на четыре автомобиля. Судя по снимкам, серьезных повреждений они не получили.
Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение", а также работники управляющих компаний распиливают и вывозят упавшие деревья и ветки.
13:59:13 12-10-2024
Ждём объявлений "Не бит, не крашен, хранился в гараже..."
15:39:14 12-10-2024
Ну может теперь дойдёт что свои телеги нужно ставить в гараж а не где "его высочеству" удобно?
15:49:19 12-10-2024
Жаль, что так мало!
17:07:58 12-10-2024
Гость (15:49:19 12-10-2024) Жаль, что так мало! ... типичный колхозник, радующийся тому, что у соседа корова сдохла, какая же ты мелкая душой человечишка
08:41:00 13-10-2024
Гость (17:07:58 12-10-2024) типичный колхозник, радующийся тому, что у соседа корова сдо...
Колхозники - это вы, заставившие все дворы своими купленными на европейских помойках машинками. Так вам и надо! У машины должен быть гараж. Нет гаража - нет машины.
12:27:34 13-10-2024
Гость (08:41:00 13-10-2024) Колхозники - это вы, заставившие все дворы своими куплен... плюсуюсь и тоже сожалею, что мало жоповозок придавило!
12:43:40 13-10-2024
Гость (08:41:00 13-10-2024) Колхозники - это вы, заставившие все дворы своими куплен... дай Бог тебе здоровья в общественном транспорте. Ну и ума. Но это не обязательно
12:29:10 13-10-2024
Гость (17:07:58 12-10-2024) типичный колхозник, радующийся тому, что у соседа корова сдо... нее, только отбитые на всю голову колхозаны ставят свои корыта на тротуарах во дворах, нормальные люди ставят авто на стоянку или в гараж. и это не обсуждается.
17:34:22 13-10-2024
Элен без ребят (12:29:10 13-10-2024) нее, только отбитые на всю голову колхозаны ставят свои коры... Тебе ли рассуждать о нормальности... Люди ставят машины, где могут. Никто в сознании не будет ставить машину в гараж, которого нет, либо на парковку через пару остановок. Ставить на газон и тротуар осуждаю, но ставить на доступном месте во дворе это есть и будет. Ну нет инфраструктуры в Барнауле под авто.
19:08:39 12-10-2024
почему не в гаражах-то эти ведра? все заполонили, так и надо
23:09:20 12-10-2024
Гость (19:08:39 12-10-2024) почему не в гаражах-то эти ведра? все заполонили, так и надо... Так ведь не построить гараж, в каждой щели возводят высотки окно в окно.
А ты в ступе летаешь, что ли, что не знаешь ситуации в городе?
19:17:40 12-10-2024
так им и надо, надоели корыта на газонах и тротуарах.
08:18:25 13-10-2024
Гость (19:17:40 12-10-2024) так им и надо, надоели корыта на газонах и тротуарах.... Приятных тебе поездок на общественном транспорте.
16:20:42 13-10-2024
Гость (08:18:25 13-10-2024) Приятных тебе поездок на общественном транспорте. ...
Тебе и детям твоим тоже не хворать.