В 2024 году школьники впервые могли пересдать один экзамен по выбору в июле

26 июля 2024, 07:00, Антон Дегтярев

Единый госэкзамен в Барнауле / Фото: amic.ru

Единый государственный экзамен в 2024 году в Алтайском крае прошел в штатном режиме. Нигде он не был сорван, несмотря на тяжелые погодные условия в некоторых муниципалитетах региона. Причем в этом году впервые ученики получили возможность пересдать один из экзаменов по своему выбору в июле. Об итогах проведения ЕГЭ в 2024 году на пресс-конференции 25 июля рассказала заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.

Как алтайские школьники сдали ЕГЭ-2024?

ЕГЭ в этом году в Алтайском крае сдали 99% выпускников. Соответственно, только 1% сдававших не набрал минимальных баллов по экзамену. Кто-то из этого процента вообще не пришел ни в основной день, ни в дополнительный из-за серьезной болезни, отметила Лариса Терновая. Вообще количество выпускников, которые не преодолели минимальный порог, в этом году снизилось на 4%.

Число высокобалльников (тех, кто набрал от 80 до 100 баллов) в этом году выросло практически в три раза по сравнению с прошлым годом. Их почти 10% от всех сдавших ЕГЭ. Всего в Алтайском крае в этом году 70 стобалльников – ими стали дети не только из городов, но и из сел региона. 200 баллов по двум предметам набрали пять человек, одна девочка получила 300 баллов по трем предметам.

По профильной математике – 14 стобалльников, тогда как в прошлом году числился всего один такой выпускник. По физике средний балл вырос с 51,4 в прошлом году до 59 – в этом. В 2023-м по предмету было три стобалльника, а в этом году их пять человек. Биологию, нужную в первую очередь для поступления в медицинский вуз, выбрали 17% выпускников. Средний балл с 47,5 вырос в этом году до 51,4. Доля высокобалльников по предмету увеличилась до 5,5%.

Лариса Терновая / Фото: amic.ru

В целом, отметила Лариса Терновая, почти по всем предметам средний балл вырос. Снизился он только по информатике, русскому языку и химии. Но ничего необычного в этом нет, считает замминистра.

"Средний балл может зависеть, например, от того, что кто-то из детей плохо себя чувствовал. Кто-то из ребят говорит о том, что это определенная лотерея. Выпускнику попался сложный КИМ (бланк с заданиями. – Прим. ред.), он все знал, но были задания, которые, к сожалению, вызвали затруднения. Для нас, для всего педагогического сообщества, это звоночек, что надо обратить особое внимание на анализ тех заданий, с которыми ребята не справились. Предстоит понять, почему это случилось. И, естественно, на следующий год уже с десятиклассниками часть тех задач, которые вызвали особое затруднение, отработать, чтобы результат был по предметам выше. Поэтому сейчас есть незначительное повышение, но на следующий год надеемся ситуацию выровнять", – сказала Лариса Терновая.

В Барнауле 100 баллов по ЕГЭ набрали 29 человек. 300 баллов по трем предметам – у учащегося школы № 53, а 200 баллов по двум предметам – у выпускника лицея № 124. Возможностью пересдать экзамен в краевой столице воспользовалось 700 школьников. 400 человек пересдали иностранный язык (письменно), информатику, обществознание, русский, физику и химию и 300 ребят – биологию, географию, математику, иностранный язык (устную часть), историю и литературу.

ЕГЭ-2024 в Барнауле / Фото: amic.ru

Самые популярные предметы

В этом году чаще всего выпускники выбирали для сдачи обществознание (4011 выпускников), профильную математику (3731 человек), биологию (1505 школьников) и информатику (1431 человек). Причем обществознание выбирают более 50% всех учащихся, ведь этот предмет нужен для поступления в вузы по многим специальностям, отметила Терновая. По обществознанию – наибольшее количество человек, которые не сдали экзамен.

Более 38% учащихся в этом году выбрали профильный уровень математики. Кроме того, увеличивается количество человек, сдающих физику.

"Это свидетельствует о том, что выпускники готовы продолжить обучение на инженерных специальностях, в технических вузах, а мы с вами прекрасно понимаем, что сегодня это стратегическая государственная задача, и она очень важна как для страны, так и для нашего региона", – отметила Терновая.

Самыми непопулярными, в свою очередь, стали экзамены по китайскому, испанскому и другим иностранным языкам. Китайский и испанский, например, сдавали по одному человеку.

Лариса Терновая / Фото: amic.ru

Погода и скандал с металлодетектором

Во время ЕГЭ в этом году в ряде районов края были тяжелые погодные условия, однако межведомственная рабочая группа держала ситуацию на особом контроле и быстро принимала решения, отметила Терновая. Поэтому срывов экзамена не произошло, сказала замминистра образования и науки края.

"Несколько дней в период ЕГЭ были серьезные дожди, грозы. И у нас возникали случаи, когда электричество отсутствовало из-за урагана. Была и угроза подтопления. В каждом муниципалитете был план, как в случае подтопления ребят доставить до пункта проведения экзамена. Вариаций было достаточное количество. На "межведе" находились все, кто отвечает и за электричество, и за здоровье, и за все остальное. Поэтому все усилия применялись. В муниципалитетах есть генераторы сегодня, поэтому они подключались там, где была такая необходимость, и экзамены начинались в срок", – отметила она.

Кроме того, скандалы с ЕГЭ случались в других регионах России. Так, в Воронеже школьниц заставили снимать нижнее белье для допуска к экзамену, писал телеграм-канал SHOT. По словам Ларисы Терновой, в Алтайском крае подобных нарушений не было, однако со всеми участниками проведения ЕГЭ после этого инцидента провели дополнительную работу, а именно – инструктажи.

"Отмечу, что порядком проведения государственной итоговой аттестации слово "досмотр" вообще не принимается. Ни о каком досмотре участников речи не идет. В целях обеспечения безопасности детей используются либо рамки, либо ручные металлодетекторы. Эта мера направлена на создание безопасных и комфортных условий для всех участников ЕГЭ. До всех организаций была доведена памятка, где очень четко прописан регламент, каким образом должна проходить процедура", – отметила она.

ЕГЭ в Барнауле / Фото: amic.ru

По словам Ларисы Терновой, металлоискатели сейчас запрограммированы таким образом, чтобы они реагировали только на электронные устройства (в первую очередь – на мобильные телефоны) и не звенели на заколки, брекеты, часы и все остальное. И задача организаторов ЕГЭ в следующем году – еще раз отработать все с технической стороны. Лариса Терновая понадеялась, что таких ситуаций, как в Воронеже, в Алтайском крае не будет. Также она отметила, что в этом году было всего три нарушения во время ЕГЭ, тогда как в прошлом – восемь.

Причем организаторами в аудиториях не было допущено нарушений, и все они касались самих выпускников. Два человека использовали телефоны и один – шпаргалку. По словам Ларисы Терновой, все аудитории были оснащены камерами, поэтому выявить нарушителей было легко.

Всего в этом году было 79 апелляций. Три из них отозвали сами ученики, так что специальная комиссия рассмотрела 76 заявлений. Один ребенок пожаловался на нарушение при проведении ЕГЭ. Еще 75 апелляций было подано в связи с несогласием с выставленными баллами. Всего удовлетворили 13 апелляций, отметила Терновая.

Лариса Терновая / Фото: amic.ru

Первая в истории ЕГЭ пересдача

В этом году впервые в истории проведения ЕГЭ учащиеся могли пересдать один из предметов по своему выбору еще до того, как закончилась приемная кампания в вузы. Такую меру предложил президент России Владимир Путин на послании Федеральному собранию в феврале 2024 года, и ее оперативно ввели. Пересдачи были назначены на 4-5 июля, то есть примерно через две недели после завершения основных ЕГЭ. Лариса Терновая подчеркнула, что процедура пересдачи была идентична обычному ЕГЭ – она проходила в тех же пунктах проведения, с теми же организаторами, но уже с другими КИМ. Чтобы прийти на пересдачу, за две недели до нее надо было подать заявление. И такая возможность была у всех, подчеркнула замминистра образования и науки края.

Всего заявления на пересдачу подали более 1,3 тысячи человек, явка составила 93% (то есть пришло 1266 человек). Те, кто повторно писал ЕГЭ, получили результаты 17 июля. 65% выпускников удалось повысить свои баллы, и это хороший результат, отметила Терновая. 11% сдававших получили такую же оценку, как и в первый раз. А 24% пересдали экзамен на худший балл. Большинство из пришедших на пересдачу (61%) были теми, кто не преодолел минимальный порог с первого раза. Из них 41% смогли исправить ситуацию и набрать необходимый минимум.

Однако среди повторно писавших ЕГЭ были и высокобалльники. Они хотели получить результат получше – например, все 100 баллов. Всего таких человек было пять. Троим из них удалось улучшить результат, а двоим – нет (однако у этих двоих балл лишь немного уменьшился, отметила Терновая).

"Прогнозировать, сколько ребят придет на пересдачу, было трудно. Пересдача была впервые, и понимание, кто на нее пойдет, тоже было размытое. Мы рассчитывали, что прежде всего это будут те, кто не преодолел минимальный порог. Но были и высокобалльники, получившие пограничные баллы. Кому-то не хватило два балла, кому-то три. И ребята, конечно, надеялись, что во время пересдачи они эти "очки" доберут. Риск того, что результат второй будет хуже, чем первый, конечно, был. Первый результат аннулируется, выбора у детей между двумя итогами нет, принимается только второй результат. Мы об этом информировали родителей. Но инициатива, так или иначе, помогла снять стресс родителей и школьников. Пересдача позволила детям успокоиться и понять, что можно сдать ЕГЭ во второй раз", – рассказала Лариса Терновая.

ЕГЭ в Барнауле / Фото: amic.ru

Больше всего человек (а именно 400 выпускников) пришло на пересдачу по обществознанию. Пересдать предмет удалось почти сотне учащихся. Более 200 школьников решили второй раз написать информатику (свой балл улучшили 75 человек), около 200 – профильную математику и более 100 – химию. По остальным было максимум несколько десятков заявлений.

При этом отдельные выпускники сдавали ЕГЭ и досрочно, в апреле, но это единицы, сказала Терновая. Весной писали ЕГЭ те, у кого были особые обстоятельства – например, международная олимпиада, пояснила она.

Отметим, что новшеством ЕГЭ в 2024 году стала не только возможность пересдачи. Выпускники прошлых лет с 2024 года могут сдавать экзамен только в резервные дни. Сдавать его досрочно им разрешили только по уважительным причинам.

Попытка № 3

У школьников в этом году будет еще одна, уже третья возможность сдать основные ЕГЭ. А именно c 4 по 23 сентября будут повторные экзамены по русскому языку и базовой математике, они проходят уже несколько лет. По словам Терновой, сентябрьские пересдачи нужны для того, чтобы школьники, не сдавшие эти предметы с первой или даже со второй попытки, смогли получить аттестаты. При этом поступить в вуз в 2024 году у них возможности уже не будет, как и функции выбора предмета.

"Для получения аттестата нужен русский язык и базовая математика. Есть ребята, которые не сдали либо один экзамен, либо два, не получили аттестат. Для них есть сентябрьские сроки. С этими баллами они смогут поступить в вуз, но уже на следующий год", – рассказала Терновая.

Для сентябрьской пересдачи будет организовано несколько пунктов проведения ЕГЭ. И учебный год этому не помешает, заверила замминистра.

Выпускники/ Фото: amic.ru

Будут ли отменять ЕГЭ?

Пока ЕГЭ в России не отменяют. Лариса Терновая отметила, что сейчас вокруг этой темы много разговоров, и в Госдуме "вопрос находится в фокусе особого внимания". В нижней палате парламента прошло несколько заседаний и круглых столов. И депутаты сейчас вносят свои предложения по поводу изменения структуры проведения ЕГЭ.

"Сегодня Рособрнадзором организован опрос, сбор информации, для того чтобы на самом деле все профессиональное сообщество, гражданское сообщество свои предложения по изменению процедуры единого государственного экзамена внесло. И, скорее всего, к началу следующей экзаменационной кампании мы будем иметь какие-то нововведения, которые на самом деле эту процедуру позволят улучшить. Потому что для нас на самом деле сегодня самое главное – это создание равных условий. А единый государственный экзамен как раз служит именно этой цели", – отметила она.

Ранее СМИ сообщали, что в октябре Госдума собирается рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ и вернуть традиционные госэкзамены. Среди причин для этого они назвали рост числа самоубийств среди выпускников, большие расходы на проведение ЕГЭ, траты родителей на репетиторов, коррупцию и неэффективность такого метода проверки знаний. Если закон примут, он может вступить в силу с 1 января 2025 года. Полученные до этого результаты ЕГЭ будут действовать четыре года.

Напомним, что в начале июля amic.ru обсудил с экспертами, надо ли запрещать ЕГЭ.