Перинатальный центр "Дар" объяснил ограничения для доул и фотографов на родах

13 октября 2025, 22:10, ИА Амител

Мама с новорожденным / Фото: amic.ru

Перинатальный центр "Дар" опубликовал официальное заявление относительно присутствия доул, фотографов и других сопровождающих лиц во время родов. В учреждении подчеркивают, что не запрещают присутствие поддержки для рожениц, но вводят регламент для обеспечения безопасности пациентов и сохранения врачебной тайны.

«В соответствии с законодательством РФ, роженица имеет право на присутствие члена семьи во время родов. Однако в последнее время участились случаи, когда беременные приглашают на роды не родственников, а людей, оказывающих услуги за материальное вознаграждение», – отмечается в сообщении центра.

По словам представителей клиники, для обеспечения безопасности пациентов и защиты их прав необходимо знать квалификацию сопровождающих и методы их работы. В настоящее время разрабатываются нормативные документы, которые будут регулировать права и обязанности сопровождающих лиц.

Проекты документов уже подготовлены и в ближайшее время будут представлены для ознакомления. В них будут прописаны условия пребывания сопровождающих в центре и вопросы сохранения врачебной тайны.

В "Даре" подчеркивают, что для комфортного пребывания семей созданы индивидуальные родильные залы, и практика присутствия близких родственников продолжает применяться во всех родильных домах региона.

Ранее в Сети появилась информация, что алтайский перинатальный центр "Дар" мог изменить правила присутствия посторонних на родах. По словам пациенток, теперь женщинам якобы запрещено приглашать доул и фотографов, даже если их услуги оплачены самостоятельно.