Перинатальный центр "Дар" объяснил ограничения для доул и фотографов на родах
В настоящее время разрабатываются нормативные документы, которые будут регулировать права и обязанности сопровождающих лиц
13 октября 2025, 22:10, ИА Амител
Перинатальный центр "Дар" опубликовал официальное заявление относительно присутствия доул, фотографов и других сопровождающих лиц во время родов. В учреждении подчеркивают, что не запрещают присутствие поддержки для рожениц, но вводят регламент для обеспечения безопасности пациентов и сохранения врачебной тайны.
«В соответствии с законодательством РФ, роженица имеет право на присутствие члена семьи во время родов. Однако в последнее время участились случаи, когда беременные приглашают на роды не родственников, а людей, оказывающих услуги за материальное вознаграждение», – отмечается в сообщении центра.
По словам представителей клиники, для обеспечения безопасности пациентов и защиты их прав необходимо знать квалификацию сопровождающих и методы их работы. В настоящее время разрабатываются нормативные документы, которые будут регулировать права и обязанности сопровождающих лиц.
Проекты документов уже подготовлены и в ближайшее время будут представлены для ознакомления. В них будут прописаны условия пребывания сопровождающих в центре и вопросы сохранения врачебной тайны.
В "Даре" подчеркивают, что для комфортного пребывания семей созданы индивидуальные родильные залы, и практика присутствия близких родственников продолжает применяться во всех родильных домах региона.
Ранее в Сети появилась информация, что алтайский перинатальный центр "Дар" мог изменить правила присутствия посторонних на родах. По словам пациенток, теперь женщинам якобы запрещено приглашать доул и фотографов, даже если их услуги оплачены самостоятельно.
22:34:43 13-10-2025
вот вроде написали доула, но.
1.
Доула — профессиональная помощница женщины в родах, которая обеспечивает эмоциональную, информационную и физическую поддержку до, во время и после родов.
2.
Термин «доула» происходит от древнегреческого слова δούλα, означающего «рабыня», «служанка».
23:15:35 13-10-2025
Шинник (22:34:43 13-10-2025) вот вроде написали доула, но.1.Доула — профессиональ... не нужны там все эти тетки и прочая дребедень!!
11:40:08 14-10-2025
Шинник (22:34:43 13-10-2025) вот вроде написали доула, но.1.Доула — профессиональ... А происхождение слова "работа" от слова "раб" вас не смущает?))
23:16:11 13-10-2025
доула это рабыня вообще-то у древних. у нас что рабство поощряется??
09:00:30 14-10-2025
С вот этими улами пусть яжмамки дома рожают. А в таких учреждениях они точно не нужны.
09:30:13 14-10-2025
Гость (09:00:30 14-10-2025) С вот этими улами пусть яжмамки дома рожают. А в таких учреж... Вообще-то присутствие кого-то на родах - мужа, доулы, неважно - очень отрезвляет персонал. А то вы не в курсе, что у нас вполне себе процветает акушерское насилие? Женщина находится в беспомощном состоянии, можно оскорблять и даже бить. Не говоря уже о том, что роженица не в состоянии пойти и достучаться до начальства, если что не так.
09:51:44 14-10-2025
Гость (09:30:13 14-10-2025) Вообще-то присутствие кого-то на родах - мужа, доулы, неважн... Ой-ё-ёй. Двоих родила в обычном роддоме совершенно бесплатно без всяких доулов и прочего. Никакого насилия не испытала. Не накручивайте себе яжемать.
10:36:04 14-10-2025
Гость (09:51:44 14-10-2025) Ой-ё-ёй. Двоих родила в обычном роддоме совершенно бесплатно... Ага, у меня такая же нога, и она не болит) Классика.
09:31:44 14-10-2025
Гость (09:00:30 14-10-2025) С вот этими улами пусть яжмамки дома рожают. А в таких учреж... Дома, в воду, и с дельфинами.
09:45:58 14-10-2025
10:06:11 14-10-2025
12:38:26 14-10-2025
у нас в городе до сих пор нельзя выбрать с сертификатом роддом
везде можно предварительно приехать и подписать договор , но не в барнауле
в Рд 2 ДО СИХ ПОР СИДИТ ЭТА БАБУШКА , депутат
срамота и позор как там кормят
к персоналу нет претензий , все на высоте , особенно ольга владимировна