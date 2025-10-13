НОВОСТИОбщество

В Алтайском перинатальном центре "Дар" запретили доул и фотографов при родах

Администрация допускает в родильные залы только медицинский персонал

13 октября 2025, 13:15, ИА Амител

Больница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Больница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Алтайский перинатальный центр "Дар" мог изменить правила присутствия посторонних на родах. По словам пациенток, теперь женщинам якобы запрещено приглашать доул и фотографов, даже если их услуги оплачены самостоятельно. Об этом рассказали участницы Telegram-канала "Барнаул 22".

Ранее, как утверждают женщины, центр разрешал присутствие специалистов, которые помогают создать комфортную обстановку и снизить уровень стресса во время родов. Теперь же, по словам будущих мам, администрация допускает в родильные залы только медицинский персонал.

«Мы узнали об этом за неделю до родов. Все документы были подписаны, договоры заключены, но неожиданно сообщили, что никого больше не пускают. Объяснили это тем, что хотят получать процент с работы доул и фотографов», – рассказала одна из рожениц.

Информация о возможных нововведениях вызвала недовольство среди женщин. Многие считают, что подобное ограничение лишает их права выбора условий родов и эмоциональной поддержки, которая особенно важна в этот момент.

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Комментарии

Avatar Picture
Гость

14:38:23 13-10-2025

правильно, нечего роды в цирк превращать.

Avatar Picture
Ирина

14:43:10 13-10-2025

Возвели роды в невесть какое событие.

Avatar Picture
Гость

16:21:09 13-10-2025

Ирина (14:43:10 13-10-2025) Возвели роды в невесть какое событие. ... ну вы тут немного циничны. Обычно если дать фотик анестезиологу или ассистенту, то будут фото. Но фотографы, левые тетки, - это совершенно зря, ненужная публика в родзалах

Avatar Picture
фух

16:25:25 13-10-2025

хосподи, что еще за доул?

