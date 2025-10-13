В Алтайском перинатальном центре "Дар" запретили доул и фотографов при родах
Администрация допускает в родильные залы только медицинский персонал
13 октября 2025, 13:15, ИА Амител
Алтайский перинатальный центр "Дар" мог изменить правила присутствия посторонних на родах. По словам пациенток, теперь женщинам якобы запрещено приглашать доул и фотографов, даже если их услуги оплачены самостоятельно. Об этом рассказали участницы Telegram-канала "Барнаул 22".
Ранее, как утверждают женщины, центр разрешал присутствие специалистов, которые помогают создать комфортную обстановку и снизить уровень стресса во время родов. Теперь же, по словам будущих мам, администрация допускает в родильные залы только медицинский персонал.
«Мы узнали об этом за неделю до родов. Все документы были подписаны, договоры заключены, но неожиданно сообщили, что никого больше не пускают. Объяснили это тем, что хотят получать процент с работы доул и фотографов», – рассказала одна из рожениц.
Информация о возможных нововведениях вызвала недовольство среди женщин. Многие считают, что подобное ограничение лишает их права выбора условий родов и эмоциональной поддержки, которая особенно важна в этот момент.
14:38:23 13-10-2025
правильно, нечего роды в цирк превращать.
14:43:10 13-10-2025
Возвели роды в невесть какое событие.
16:21:09 13-10-2025
Ирина (14:43:10 13-10-2025) Возвели роды в невесть какое событие. ... ну вы тут немного циничны. Обычно если дать фотик анестезиологу или ассистенту, то будут фото. Но фотографы, левые тетки, - это совершенно зря, ненужная публика в родзалах
16:25:25 13-10-2025
хосподи, что еще за доул?