"Первые не подведут". Актер Александр Петров стал лицом нового позиционирования "МегаФона"

Оператор сохранит фокус на скорости и покрытии и усилит диалог с абонентами

29 декабря 2025, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFFumH9J

Александр Петров / Фото: ПАО "МегаФон"

"МегаФон" объявил о смене позиционирования. Оператор подчеркивает, что много лет удерживает статус одного из лидеров по скорости и покрытию и теперь делает акцент на другом уровне отношений с абонентами – через доверие и ответственность. Обновленную идею компания представила вместе с актером Александром Петровым.

Опора на качество и безопасность

"МегаФон" продолжает отвечать за качество своих решений и сервиса. Среди ключевых преимуществ оператор называет широкую географию сети, быстрый мобильный интернет, стабильные звонки, технологичные продукты, защиту пользователей от киберугроз и заботу о семейных сценариях связи. В обновленном позиционировании оператор связывает эти качества с идеей надежности и эмоциональной близости с клиентом.

Новое лицо бренда

Новой публичной фигурой "МегаФона" стал Александр Петров. В компании отмечают, что он относится к числу самых востребованных актеров страны и входит в лидеры зрительских симпатий. Его экранный и жизненный образ перекликается с ценностями бренда – надежностью, справедливостью, доверием и искренностью.

Стартом коммуникации в 2026 году станет манифест "Первые не подведут". В рекламном сюжете оператор показывает свою позицию – оставаться рядом в любой ситуации, потому что жизнь складывается из множества мгновений, а за каждым номером стоит конкретный человек и его история.

«Я рад присоединиться к команде "МегаФона". Я очень давно ждал именно долгосрочного сотрудничества с этим брендом, поскольку однажды, когда я уже снимался в одном рекламном эпизоде бренда, мне так понравился подход и масштаб работы с этой компанией, что я загадал себе наше сотрудничество на постоянной основе. И это случилось! Мне нравится говорить искренне на важные темы, видеть живые эмоции людей и их истории – все это есть в "МегаФоне"», – поделился Александр Петров.

Новые продукты через обратную связь

Компания также сообщила, что разработку услуг и запуск новых опций будет строить "ближе к клиенту" – то есть через прямой разговор и сбор мнений. Для этого оператор запустил платформу опросов "МегаФон Голос". Через нее будут получать отзывы абонентов, анализировать ответы, чтобы лучше слышать аудиторию и превращать запросы в конкретные изменения. В компании считают, что такой инструмент помогает точнее понимать потребности и создавать более персональный клиентский опыт.

«Мы на важном этапе трансформации: "МегаФон" – не просто клиентоцентричный оператор, который слышит потребности своей аудитории, но и компания, выстраивающая доверительный диалог и эмоциональную связь с абонентом. Наша цель – заслужить признание и доверие каждого клиента, став для него любимым брендом», – рассказал коммерческий директор "МегаФона" Дмитрий Рудских.ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

