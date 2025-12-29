"Первые не подведут". Актер Александр Петров стал лицом нового позиционирования "МегаФона"
Оператор сохранит фокус на скорости и покрытии и усилит диалог с абонентами
"МегаФон" объявил о смене позиционирования. Оператор подчеркивает, что много лет удерживает статус одного из лидеров по скорости и покрытию и теперь делает акцент на другом уровне отношений с абонентами – через доверие и ответственность. Обновленную идею компания представила вместе с актером Александром Петровым.
Опора на качество и безопасность
"МегаФон" продолжает отвечать за качество своих решений и сервиса. Среди ключевых преимуществ оператор называет широкую географию сети, быстрый мобильный интернет, стабильные звонки, технологичные продукты, защиту пользователей от киберугроз и заботу о семейных сценариях связи. В обновленном позиционировании оператор связывает эти качества с идеей надежности и эмоциональной близости с клиентом.
Новое лицо бренда
Новой публичной фигурой "МегаФона" стал Александр Петров. В компании отмечают, что он относится к числу самых востребованных актеров страны и входит в лидеры зрительских симпатий. Его экранный и жизненный образ перекликается с ценностями бренда – надежностью, справедливостью, доверием и искренностью.
Стартом коммуникации в 2026 году станет манифест "Первые не подведут". В рекламном сюжете оператор показывает свою позицию – оставаться рядом в любой ситуации, потому что жизнь складывается из множества мгновений, а за каждым номером стоит конкретный человек и его история.
«Я рад присоединиться к команде "МегаФона". Я очень давно ждал именно долгосрочного сотрудничества с этим брендом, поскольку однажды, когда я уже снимался в одном рекламном эпизоде бренда, мне так понравился подход и масштаб работы с этой компанией, что я загадал себе наше сотрудничество на постоянной основе. И это случилось! Мне нравится говорить искренне на важные темы, видеть живые эмоции людей и их истории – все это есть в "МегаФоне"», – поделился Александр Петров.
Новые продукты через обратную связь
Компания также сообщила, что разработку услуг и запуск новых опций будет строить "ближе к клиенту" – то есть через прямой разговор и сбор мнений. Для этого оператор запустил платформу опросов "МегаФон Голос". Через нее будут получать отзывы абонентов, анализировать ответы, чтобы лучше слышать аудиторию и превращать запросы в конкретные изменения. В компании считают, что такой инструмент помогает точнее понимать потребности и создавать более персональный клиентский опыт.
«Мы на важном этапе трансформации: "МегаФон" – не просто клиентоцентричный оператор, который слышит потребности своей аудитории, но и компания, выстраивающая доверительный диалог и эмоциональную связь с абонентом. Наша цель – заслужить признание и доверие каждого клиента, став для него любимым брендом», – рассказал коммерческий директор "МегаФона" Дмитрий Рудских.
но нет.
мы не ищем лёгких путей...
Отстой...интересен актёр, когда он рекламирует один продукт, а не как Петров всё подряд!!!! И не понятно то ли это Мегафон, то ли Сбер....
Очень плохой. Актер сам по себе слабый, не симпатичный. Отталкивает от Мегафона. Хотя, сам Мегафон уже давно от себя отталкивает
Неудачный выбор)
Петрова не знаю как актёра, но за первые дни нового года набил оскомину в рекламе Мегафона, теперь подавно смотреть фильмы с его участием не буду.
Сейчас вся, семья Петровых будет стричь капусту🤦♀️, уже и младенцев подтянули, потом снимет своего ребёнка в кино, как это у нас обычно бывает, и не надо ни образований, ни кастингов.
А Сбер мало ему за его бред отстегнул? В текст только вдуматься если ,в чем его Петрова там роль...
Все же понимают что любая реклама это хорошая подработка без удовольствия, поэтому фальшь.
Вызывает только отторжение, ну и к его работодателям так сказать тоже.
Его высокохудожественная роль Базилио ,пусть с ней и живет в кино,и мозги не пудрит населению
Клиентоориентироыанности в мегафоне нет. Решила купить сим, в приложении озон предлагался выгодный тариф, говорилось "успей подключить до 31.12",заказала 7.12; сим пришла, звбрала 10.12,но оказалось, что тариф уже с такими условиями подключить нельзя. Тех поддержка мурыжила трое суток, уже при активации сим были проблемы, обещанный ТП не подключили, компенсаций никаких не на числились ни ща ТП, ни за неработающее приложение и проблемы с активацией. Ладно, думаю, пусть будет , номер только на красивый сменю. И что? Выбрать можно только из трёх предложенных оператором. Из 4 обращений ни одного не разрешили. Один негатив.
Сначала МТС вай какой замечательный оператор, теперь Мегафон, следующий Билайн наверное🤦♀️