"Продолжается строительство". Виктор Томенко рассказал о новой офтальмологической больнице

09 апреля 2026, 15:50, ИА Амител

Строительство офтальмологической больницы

В Барнауле продолжается строительство важного для всего региона нового корпуса Алтайской краевой офтальмологической больницы. Об этом губернатор Виктор Томенко рассказал в своем Max-канале.

Напомним, необходимость реализации этого проекта Томенко обсуждал лично с президентом РФ Владимиром Путиным в 2023 году.

«Ежегодно в медицинском учреждении получают помощь больше 54 тысяч пациентов. Врачи проводят больше 13 тысяч операций. Но потребности — больше. Уровень офтальмологической заболеваемости в нашем Алтайском крае превышает показатели по Сибири в целом на 10%», — отметил глава региона.

Поэтому было принято решение направить свыше 690 млн рублей краевых средств на возведение нового медучреждения.

В новом здании будет поликлиника на 100 посещений в смену, дневной стационар на 60 коек с лечебно-диагностическими кабинетами, операционный блок на две операционные, стерилизационное отделение.

Количество операций планируется увеличить до 18 тысяч в год.

Новую "глазную" поликлинику в Барнауле планируется открыть в начале 2027 года. Срок исполнения контракта на строительство — не позднее 20 ноября 2026 года. Еще какое-то время уйдет на лицензирование и закупку необходимой техники.