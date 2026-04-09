"Продолжается строительство". Виктор Томенко рассказал о новой офтальмологической больнице

В здании будет поликлиника на 100 посещений в смену, дневной стационар на 60 коек с лечебно-диагностическими кабинетами

09 апреля 2026, 15:50, ИА Амител

Строительство офтальмологической больницы
В Барнауле продолжается строительство важного для всего региона нового корпуса Алтайской краевой офтальмологической больницы. Об этом губернатор Виктор Томенко рассказал в своем Max-канале

Напомним, необходимость реализации этого проекта Томенко обсуждал лично с президентом РФ Владимиром Путиным в 2023 году.

«Ежегодно в медицинском учреждении получают помощь больше 54 тысяч пациентов. Врачи проводят больше 13 тысяч операций. Но потребности — больше. Уровень офтальмологической заболеваемости в нашем Алтайском крае превышает показатели по Сибири в целом на 10%», — отметил глава региона.

Поэтому было принято решение направить свыше 690 млн рублей краевых средств на возведение нового медучреждения.

В новом здании будет поликлиника на 100 посещений в смену, дневной стационар на 60 коек с лечебно-диагностическими кабинетами, операционный блок на две операционные, стерилизационное отделение.

Количество операций планируется увеличить до 18 тысяч в год.

Новую "глазную" поликлинику в Барнауле планируется открыть в начале 2027 года. Срок исполнения контракта на строительство — не позднее 20 ноября 2026 года. Еще какое-то время уйдет на лицензирование и закупку необходимой техники.

Проект офтальмологической больницы / Фото: портал госзакупок

Комментарии 4

Гость

15:53:05 09-04-2026

А где строится?

Администрация.

16:13:21 09-04-2026

В Барнауле!

гость

16:41:17 09-04-2026

А рядом с краевым художественным музеем наверное, на пару.

гость

09:05:27 10-04-2026

а Томенко знает, что офтальмолог нужен в каждой поликлинике и в каждом районе? Или теперь со всего края люди должны ехать в краевой центр?

