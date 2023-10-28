Подозреваемого в массовой стрельбе в штате Мэн нашли мертвым

Злоумышленника искали около двух суток

28 октября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: Lewiston Maine Police Department

40-летнего Роберта Карда, подозреваемого в массовой стрельбе в городе Льюистоне американского штата Мэн, нашли мертвым. Об этом сообщила губернатор Джанет Миллс, передает НТВ.

Тело предполагаемого злоумышленника обнаружили в соседнем населенном пункте Лисбон. Также известно, что он покончил с собой.

Вечером 25 октября мужчина устроил шутинг в городе Льюистоне в трех местах. В результате трагедии погибли 18 человек и 13 пострадали. Преступника разыскивали около двух суток.

По данным СМИ, Кард был инструктором по огнестрельному оружию и мог иметь проблемы с психикой. Мотив стрельбы власти пока не назвали.