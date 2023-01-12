Сильные порывы ветра. О погоде в Алтайском крае 12 января

В утренние часы возможна изморозь, местами метели

12 января 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Небольшой снег ожидается в отдельных районах Алтайского края днём 12 января. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в утренние часы возможна изморозь, местами метели, а на дорогах сохранится сильная гололедица.

По прогнозу синоптиков, температура составит от -21 до -26 градусов, местами от -15 до -20. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле ожидается от -21 до -23 градусов. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы возможна изморозь. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.