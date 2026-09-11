До +33. Какую погоду ждать в Алтайском крае 11 сентября
Синоптики поделились прогнозом на день
11 сентября 2026, 06:00, ИА Амител
Осенние листья / Фото: amic.ru
В Алтайском крае 11 сентября ожидается летнее пекло, сообщает региональный Гидрометцентр.
"Днем температура составит от +28 до +33 градусов. Осадков не будет, утром возможен туман. Ветер восточный, 4–9 м/с", — следует из прогноза.
В Барнауле термометры покажут от +29 до +31 градуса. Сутки пройдут без осадков, с ветром 4–9 м/с.
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