Синоптики поделились прогнозом на день

11 сентября 2026, 06:00, ИА Амител

Осенние листья / Фото: amic.ru

В Алтайском крае 11 сентября ожидается летнее пекло, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Днем температура составит от +28 до +33 градусов. Осадков не будет, утром возможен туман. Ветер восточный, 4–9 м/с", — следует из прогноза.

В Барнауле термометры покажут от +29 до +31 градуса. Сутки пройдут без осадков, с ветром 4–9 м/с.