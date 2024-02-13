Полиция начала проверку из-за конфликта таксиста с пассажиркой в Барнауле
Обе стороны представили свои версии и подкрепили их видео
13 февраля 2024, 18:34, ИА Амител
Полиция проводит проверку по факту конфликта между таксистом и пассажиркой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Конфликт произошел у ТЦ "Пионер" в Барнауле. В ходе него водитель распылил газовый баллончик. Пассажирка вызвала полицию.
Сейчас проверку проводит участковый. Женщина прошла медицинское обследование, результаты которого будут готовы через 10 дней. Водителя тоже опросили. Оба участника происшествия представили в защиту своих версий видеозаписи.
В ходе проверки полиция установит все обстоятельства произошедшего и вынесет законное решение.
Напомним, что об инциденте стало известно сегодня. По словам девушки, конфликт произошел из-за просьбы подвинуть сиденье вперед. Таксист, как утверждает горожанка, стал ругаться и требовал выйти из авто.
19:04:42 13-02-2024
ОФИГЕТЬ! Таксисты нападают на женщин с применением газовых балончиков! Ну если у него столько желания повоевать, может, стоит отправить на СВО?
11:20:22 14-02-2024
Гость (19:04:42 13-02-2024) ОФИГЕТЬ! Таксисты нападают на женщин с применением газовых б... Согласен, туда ему дорога!
19:04:43 13-02-2024
А версия таксиста где опять?!
20:11:16 13-02-2024
Гость (19:04:43 13-02-2024) А версия таксиста где опять?!... Таксисты возбудились.
20:13:52 13-02-2024
А с какого перепуга водитель должен своё сиденье двигать? Он под себя его настроил и от него безопасноть зависит. А эта истеричка могла бы и пересесть. Сама виновата,а мужика из-за этой дуры затаскают. Пропнуть ей ещё надо было.
20:26:56 13-02-2024
Гость (20:13:52 13-02-2024) А с какого перепуга водитель должен своё сиденье двигать? Он... Для начала этот овощ мог бы снять с себя куртку, сразу бы появилось место, в салоне явно не минус ни разу. Это раз. Судя по видео за рулем тощий дрыщ, возомнивший себя большим "человеком".
21:56:05 13-02-2024
Гость (20:13:52 13-02-2024) А с какого перепуга водитель должен своё сиденье двигать? Он... А уверен, что она просила именно сиденье водителя двигать, не пассажирское? Ты видимо тот самый таксист?
11:21:13 14-02-2024
Гость (20:13:52 13-02-2024) А с какого перепуга водитель должен своё сиденье двигать? Он... Не мужчина, раз такое болтает!
18:36:37 14-02-2024
Гость (20:13:52 13-02-2024) А с какого перепуга водитель должен своё сиденье двигать? Он... Эээ гость, ты не припух? Не водителя кресло попросила подвинуть, а своё..
20:52:13 13-02-2024
Она что в Новосиб ехать собралась? Можно и потерпеть, если по городу ехать
11:21:42 14-02-2024
Гость (20:52:13 13-02-2024) Она что в Новосиб ехать собралась? Можно и потерпеть, если п... Сам, видимо, терпила, вот и терпи!!!!!!!!
21:24:43 13-02-2024
Ни кого не защищаю, но как мне кажется вызвали эконом и огорчились что не Мерседес, если очень длинные ноги можно вызвать комфорт) ну или доехать молча
06:30:44 14-02-2024
Есть такие бабы борзые, что выступают на уровне мужиков, а когда выхватят, вспоминают "яжеженщина, бить нельзя!" Я на стороне таксиста. Хотя за рулём таксистов не люблю.
07:19:42 14-02-2024
Гость (06:30:44 14-02-2024) Есть такие бабы борзые, что выступают на уровне мужиков, а к... Таксист - баба, не мужик! Соглашусь! Он явно ощущает себя особью женского пола.
07:14:20 14-02-2024
А зачем двигать сидение? Туша не влазит? Так жри меньше!
10:24:52 14-02-2024
Гость (07:14:20 14-02-2024) А зачем двигать сидение? Туша не влазит? Так жри меньше! ... Жирные бабы неистово минусят. Вперёд, хрюшки!
08:00:44 14-02-2024
Такси - это сервис, это про услуги. Не будешь клиентоориентированным, будешь как собака злым - ты не получишь денег. Понятно, что есть неадекватные клиенты. Тому свидетельств полно - роликов в сети, особенно с пьяными бабами, полно. По данной ситуации видео не видел, я не зареган на ВК, а именно оттуда идет вся дичь. Но, полагаю, что вряд ли была ситуация, когда необходимо было заливать молодую девку газом. Тебе, дебилу, природой давен речевой аппарат, чтобы ты общался с людьми, а не гавкал как собака.
11:22:58 14-02-2024
Гость (08:00:44 14-02-2024) Такси - это сервис, это про услуги. Не будешь клиентоориенти... Спасибо за мудрый комментарий! Полностью согласен!