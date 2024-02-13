Полиция начала проверку из-за конфликта таксиста с пассажиркой в Барнауле

Обе стороны представили свои версии и подкрепили их видео

13 февраля 2024, 18:34, ИА Амител

Пассажир в такси / Фото: pxhere.com

Полиция проводит проверку по факту конфликта между таксистом и пассажиркой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Конфликт произошел у ТЦ "Пионер" в Барнауле. В ходе него водитель распылил газовый баллончик. Пассажирка вызвала полицию.

Сейчас проверку проводит участковый. Женщина прошла медицинское обследование, результаты которого будут готовы через 10 дней. Водителя тоже опросили. Оба участника происшествия представили в защиту своих версий видеозаписи.

В ходе проверки полиция установит все обстоятельства произошедшего и вынесет законное решение.

Напомним, что об инциденте стало известно сегодня. По словам девушки, конфликт произошел из-за просьбы подвинуть сиденье вперед. Таксист, как утверждает горожанка, стал ругаться и требовал выйти из авто.