Алтайская футболистка Беломытцева забила первый гол за московский «Локомотив»

Воспитанница алтайского футбола забила свой первый гол в новом сезоне. 25 марта защитник московского «Локомотива» Анна Беломытцева принесла победу своей команде в выездном матче третьего тура женской Суперлиги против красноярского «Енисея».

Как сообщает «Алтайский спорт», город на берегах Енисея встретил «железнодорожниц» снегом и сильным ветром. Поэтому игру решили провести на крытом поле манежа «Футбол-Арена Енисей». Москвички, хоть и приехали в статусе фавориток, легкой прогулки не получили.

Единственный мяч им удалось забить на 20-й минуте со штрафного. Яна Шеина пробежала мимо мяча, выдернув нескольких игроков «Енисея» на себя. Марина Фёдорова в это время катнула мяч под удар Анне Беломытцевой. Мощный и точный удар воспитанницы алтайского футбола заставил голкипера хозяек капитулировать.

Матч так и завершился с минимальным счётом 1:0 в пользу «Локомотива». А для Беломытцевой это первый гол в стартовавшем чемпионате страны сезона 2022. В 2021 году воспитанницу алтайского футбола признали лучшим центральным защитником Суперлиги. С этого сезона Беломытцева выводит свою команду на матчи с капитанской повязкой.